Поклонники Бузовой вычислили ее нового спутника, которого Ольга скрывает

Глаза 35-летней Ольги Бузовой снова светятся огоньком любви. Это моментально заметили ее преданные поклонники и задались вопросом: а кто сопровождает певицу в ее путешествиях и кто устраивает ей романтические вечера, которые она демонстрирует в своих видео? Разгадка нашлась очень быстро. Любители музыки обнаружили, что некий репер по имени Радий публикует практически те же локации в своем Инстаграм, а еще его кроссовки попали в кадр, когда Оля снимала свои сториз.

Последним подтверждением того, что пара провела время вместе, стали одновременные публикации в блогах Оли и Радия полета на вертолете, который они совершили над Санкт-Петербургом. Фотографии музыканта тут же завалили комментариями и лайками поклонники Бузовой, а также ее официальные фан-клубы.

"Спасибо вам за счастливую Олю!» – искренне порадовались за своего кумира фанаты в комментариях.

Однако тут же заметили, что Радий удалил Бузову из друзей. Правда, не отменил подписку на ее директора и близкого друга Арама Арчера.

Сам Радий в последнем посте пожаловался на то, что вокруг него теперь ходит много слухов (кто бы мог подумать!) и сообщил почему-то на английском: «Слухи распространяются ненавистниками, распространяются дураками и принимаются идиотами».

Комментаторы тут же предостерегли музыканта: «Ты – парень Бузовой? Беги!», «Видели вас с Бузовой, там уже отметок ставить некуда, зачем вам она?»

Другие предположили, что парень – очередной Дава, который просто решил поиграть с доверчивой Олей в любовь и подогреть интерес к своим малоизвестным песням. А еще сообщили, что заскринили число подписчиков в его блоге до этих самых слухов, чтобы посмотреть, какой прирост ему подарят отношения с Бузовой.

К слову, Давид Манукян во время отношений с певицей привлек на свою страницу более 8 миллионов подписчиков, начал появляться на телевидении, водить дружбу со звездами первой величины, а теперь вообще занял место Бузовой в качестве ведущего «Дома-2».

Получат ли развитие отношения с Радием, покажет время, ну а пока Оля в своих постах вовсю признается в том, что счастлива и цитирует классиков: «Обязательно настанет время, когда Судьба отойдет в сторону и скажет: «Вам достаточно испытаний. Живите спокойно».

Что ж, надеемся, судьба и впрямь смилостивится над Ольгой и подарит ей, наконец, хорошего преданного мужчину.