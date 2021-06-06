За 6 репетиций и 2 спектакля в МХАТе Бузова получит 446 810 рублей

Певица Ольга Бузова сообщила, что стала актрисой одной из самых громких премьер МХАТа – спектакля о молодом революционере Иосифе Сталине «Чудесный грузин».

По данным СМИ, поп-артистка исполнит роль певицы кабаре, вызывающей у всех насмешку. При этом позже она становится шпионом.

«Открытые медиа» выяснили гонорар, который артистка получит за участие в драматургической постановке. За 6 репетиций Бузовой заплатят 234 766 рублей. Они проходят с 25 мая по 10 июня.

Сам спектакль состоится 11 и 12 июня. За выходы на сцену в эти дни театр заплатит Ольге 234 044 рубля. Такие суммы указаны на портале госзакупок.