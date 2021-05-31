"В Малом выступает Клава Кока": Как общественность расценила Бузову во МХАТе

Ольга Бузова не спешит попадать в нисходящий мейнстрим, будоража общественность то пьяным концертом, то ответом на многолетнее хамство Губерниева, то теперь уже на театральной сцене МХАТа.

Среди общего потока оскорблений в адрес артистки, которая примет участие в спектакле о молодости Сталина, релевантных претензий прозвучало традиционно меньше.

Актер Александр Семчев обратил внимание на разброс в гонорарах у актеров спектакля «Чудесный грузин». Выяснилось, что Бузова получит 447 тысяч рублей за шесть репетиций и два премьерных спектакля.

«Я не считаю чужих денег. Если у администрации театра есть такая возможность, то почему не платить. Конечно, коллегам, наверное, обидно, она ведь человек, приглашенный в этот проект. У меня лично на их месте вопросы бы возникали — чем я хуже?»

— заявил Семчев в интервью «Пятому каналу».

СМИ же напоминают, что средняя штатная зарплата актера в России – 30 тысяч рублей.

Худрук МХАТа Эдуард Бояков же заявлял, что именно Ольга Бузова является «Энди Уорхоллом нашего времени». Роль же поп-звезде досталась относительно аутентичная — она сыграет певицу кабаре.

Реминисценции Боякова в королю поп-арта не уберегли его от грубой критики музыкального критика Артемия Троицкого:

«Все почему-то набросились на одноклеточную Бузову, хотя настоящая мега[заблудшая персона] - это, конечно, нынешний худрук МХАТа им.Горького некто Эдуард Бояков»

, – написал обозреватель в личном микроблоге.

Политолог и ведущий «Вести FM» Армен Гаспарян тоже в потоке конъюнктурной политической тирады на своем YouTube-канале пообщался со зрителями о событии в мире российской театральной сцены.

«Бузова на сцене МХАТа… Я требую Беркову, – вспомнил Гаспрян другую уже позабытую звезду “Дома-2”. – Считаю, что без этого дальше развитие нашего искусства невозможно. Праведные кости Станиславского и Немировича-Данченко, наверное, в гробу перевернулись от того уподобления Московского художественного академического театра».

Телеведущий уверен, что этот ход принесет театру денег (билеты в действительности уже раскуплены) и дополнительной рекламы. «Но, извините, существует святое понятие – русский театр. И оно не должно никак ассоциироваться с госпожой Бузовой», – заключает Гаспарян.

Поэт Олег Ломовой в YouTube разродился на целое двухминутное стихотворение с фантазией о перспективах российской культуры:

Я смотрю в прекрасное далёко,

А оно все ближе подступает:

В Малом выступает Клава Кока

А в Большом Милохин выступает

Продюсер Иосиф Пригожин поспешил извиниться перед общественностью, поскольку не смог найти места в графике певицы Валерии, чтобы она выступила в МХАТе. По его словам, именно ей изначально предлагали эту роль.

«Оля, правда, молодец. Её уверенности и способности пробивать любые стены можно позавидовать. А вот политика легендарного театра вызывает много вопросов», – написал Пригожин.

В ответ Пригожину певица Лолита Милявская заявила, что роль предлагали и ей. «Но это, похоже, очень самодеятельный спектакль», – написала она.

Телеведущая Елена Летучая в комментариях Instagram обвинила МХАТ в неуважении к зрителю, раз на роль приглашена звезда «Дома-2». Но Бузова ответила под ее комментарием: «Я бы с удовольствием сходила посмотреть на вас в спектакле от гениального режиссера, на легендарной сцене, такой как МХАТ».

В завершении певица пояснила Летучей, что «сегодня все СМИ напишут о ней», но лишь из-за фамилии Бузова рядом.

«На сцене, и в театре хочу видеть только профессионалов и талантливых людей в данной области! А вот стоять где-либо с вашей фамилией рядом как раз не хотелось бы, и не считайте, что для каждого дешевый хайп — это необходимость», – ответила телеведущая в Instagram.

Ставший мемом рунета музыкальный эксперт Юрий Лоза в личном Facebook посоветовал администрации театра объясниться так, будто среди штатного состава театра не оказалось актрисы с настолько плохими вокальными данными для роли кабацкой певички. «А потому пришлось пригласить “мартышку” со стороны», – пишет Лоза.

И только в РПЦ попытались сказать то же самое, но обойтись без хамства. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что «театры вправе приглашать непрофессиональных актеров, если это требуется для спектакля».