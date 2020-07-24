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Эффект Бузовой: пять случаев, когда театры привлекали к себе внимание за счет знаменитостей

Sobesednik.ru собрал пять случаев, когда театральные постановки раскручивали с помощью популярных людей

Фото: Скриншот

Пиар-скандал с участием шоу-вумен Ольги Бузовой в постановке Московского художественного академического театра имени Горького «Чудесный грузин» про советского диктатора Иосифа Сталина вызвал широкие дискуссии в среде шоу-бизнеса. Sobesednik.ru собрал пять случаев, когда театральные постановки также раскручивали с помощью привлечения популярных людей.

Летом 2020-го года певица Лолита Милявская решила войти в труппу режиссера Юрия Грымова московского театра «Модерн». Её первой постановкой стал спектакль «Женитьба», в котором она сыграла невесту Агафью Тихоновну Купердягину. Исполнительница заверила, что делает это не ради денег, а в постановках участвует на общих условиях.

В 2015 шоу-вумен Ксения Собчак, прежде чем принять участие в президентских выборах, решила дебютировать на сцене Театра наций. Играла она в нем не оппозиционного политика, а сваху Феклу Ивановну в гоголевской пьесе «Женитьба». Причем, судя по сообщению её тогдашнего супруга Максима Витрогана, Собчак, в отличие от Лолиты, получила существенный гонорар — порядка 360 тысяч рублей за четыре месяца выступлений, что, впрочем, едва ли сравнится с её обычными доходами.

Более опытный коллега Собчак по выборам 2018 года, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, тоже отрабатывал навыки публичного оратора. Он должен был выйти на сцену «Школы современной пьесы» и принять участие в спектакле Иосифа Райхельгауза «Русское горе… от ума» по комедии, созвучной произведению Грибоедова. Там Жириновский должен был сыграть роль Фамусова, хотя для политика это было уже не первое представление. Он даже проводил репетиции, но в итоге политик под предлогом занятости в президентской кампании несколько раз переносил дату постановки и, судя по всему, так и не вышел на сцену.

Певец Дима Билан также в какой-то момент примерял себя на театральной сцене, причем буквально — в Театре-студии «Человек» он исполнил роль самого себя, но в 2006 году, когда впервые участвовал в «Евровидении». Изначально планировалось, что его будет играть актер в маске Билана, но певец пришел лично и сыграл себя сам. 

Однако столь громкие случаи случаются отнюдь не только в столице — в 2016 году в «Коляда-театре» на сцене Центра современной драматургии появились тогдашний мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и музыкант Владимир Шахрин из группы «Чайф». Они поучаствовали в спектакле «Гримерка», но в разные дни. В субботнем представлении главному герою «приснился» Ройзман, который рассказал ему историю и прочитал стихи, а в воскресенье — Шахрин. Но этот спектакль все же отличается от остальных, потому что зрители об участии знаменитостей не знали. Такова авторская задумка: в «Гримерке» на сцене появлялись каждый раз разные люди и каждый раз зритель узнавал, кто это будет только во время самого выступления.

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