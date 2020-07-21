Антон Адасинский ушел из МХАТа после спектакля с Бузовой о Сталине

Зона сплетен и хайпов

– Антон, одни говорят, что ваш уход – это правильно, потому что МХАТ имени Горького теперь – это «деградация, девальвация и профанация». Другим жаль – и так, мол, смотреть нечего, а теперь и чудесный спектакль «Золото» там не покажут. Уйти – это было эмоциональной реакцией?

– Нет, почему же, это реакция совершенно профессиональная. Если я декларирую определенные ценности на сцене, то придерживаюсь их и в жизни. В любом культурном поле, конечно, есть разные мелкие грязюки, есть места почище и есть грязнее, но в любом случае на компромисс приходится идти везде, где бы я ни работал. Это нормально, но до какого-то предела доходишь и понимаешь, что дальше как бы уже нельзя.

Я работал во МХАТе, потому что, во-первых, Минкульт дал нам деньги на «Золото». И просили мы эти деньги через моих знакомых во МХАТе, а это очень хорошие люди. И я был очень рад тому, что сделал спектакль. У меня было много разговоров с людьми типа: «Антон, куда ты идешь там странные люди, странная атмосфера», на что я отвечал так: «Если у меня есть возможность сделать там спектакль, я его буду делать». И все было хорошо, но началась опять эксгумация общеизвестного товарища, а потом еще добавились эти персонажи, которые претендуют быть актерами. В общем, я не хотел, чтобы мальчишки и девчонки 9-13 лет, с которыми я работаю в «Золоте», попали в эту зону сплетен и хайпов. Для них это будет нехорошим жизненным опытом. Поэтому лучше мы постараемся деликатно, как люди культурные, все-таки закончить наш контракт с МХАТом.