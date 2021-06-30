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Турция может повторно закрыть границы из-за "дельта"-штамма этим летом

Министр туризма Турции заявил, что нет никаких гарантий, что этого не произойдет

Фото: Global Look Press

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что нет никаких гарантий того, что границы страны снова не будут закрыты из-за распространения дельта-штамма COVID-19. Об этом пишет Турпром

«Конечно, нет никаких гарантий, что этого не случится», – заявил он в эфире CNNTürk, отвечая на вопрос о том, есть ли риск того, что границы снова закроют этим летом в связи с ростом случаев штамма коронавируса «дельта». 

При этом глава Министерства туризма пока не бьет тревогу. Он полагает, что Турция входит в процесс «постепенной нормализации», решающую роль в которой играет вакцинация. Он отметил, что июнь завершился в соответствии с ожиданиями и у туррынка амбициозные цели на июль. 

По его словам, Турция потеряла 65% доходов и 68% количества туристов в 2020 году по сравнению с 2019 годом, однако это меньше чем Европа, потери которой составили 80% туристов и 88% доходов. Его личная цель на это лето – 30 млн туристов и 23 млрд долларов дохода от туризма.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией 22 июня.

Ранее турецкие медики обвинили российских туристов в ухудшении эпидемиологической ситуации на курортах. Они ссылаются на неблагоприятную ситуацию с коронавирусом в России и новые вспышки дельта-штамма в Турции. 

Президент Медицинской палаты Анталии Нурсель Шахин заявила, что в Турции может начаться новая волна из-за неконтролируемого прибытия туристов. Она отметила, что большинство случаев штамма «дельта» выявлены в курортной Анталии, которую особенно любят российские туристы. По ее словам, при такой неосторожности «мы можем испытать новую волну еще до сентября». 

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