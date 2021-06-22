Дневник отдыхающей: Турция. Вылет

Корреспондент Sobesednik.ru отдыхает в Анталии и делится своим впечатлениями, что сейчас происходит на курортах Эрдогана.

В первые дни после открытия Турции цены на путевки скакали, и я переплатила пять тысяч, но кому-то повезло намного больше, чем мне. Чем выше звездность и цена отеля, тем колебания больше. «Библиоглобус» пару дней не ставил рейсы, но к вылету все утряслось. У меня был большой двухпалубный «Боинг».

Очередь у стойки регистрации в Шереметьево была длинная, но на удивление быстро рассасывалась. Сотрудник авиакомпании довольно оперативно проверял у всех туристов право на въезд и документы, касающиеся ковида. Как мне показалось, превалировали ПЦР-тесты.