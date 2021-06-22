Сегодня, в 8:43

Дневник отдыхающей: Турция. Вылет

Корреспондент Sobesednik.ru отдыхает в Анталии и делится впечатлениями от того, что там происходит после открытия России

Фото: Global Look Press

Корреспондент Sobesednik.ru отдыхает в Анталии и делится своим впечатлениями, что сейчас происходит на курортах Эрдогана.

В первые дни после открытия Турции цены на путевки скакали, и я переплатила пять тысяч, но кому-то повезло намного больше, чем мне. Чем выше звездность и цена отеля, тем колебания больше. «Библиоглобус» пару дней не ставил рейсы, но к вылету все утряслось. У меня был большой двухпалубный «Боинг».

Очередь у стойки регистрации в Шереметьево была длинная, но на удивление быстро рассасывалась. Сотрудник авиакомпании довольно оперативно проверял у всех туристов право на въезд и документы, касающиеся ковида. Как мне показалось, превалировали ПЦР-тесты.

В очереди почти на всех были маски, но россияне носят их особым образом – на подбородке. Сотрудники авиакомпании «Россия» на стойках регистрации тоже. Понятно, что жара в Москве бьет рекорд, но думаю, дело не в этом. 

Персона
Общество 3 дня назад

Виталий Игнатенко: Мы идем в правильном направлении. Но оно очень тяжелое

Общество 18 часов назад

Что сейчас происходит в главной ковидной больнице страны

Общество 20 часов назад

Потеря клиентов, выручки, штрафы: Как рестораторы готовятся к ограничениям в Москве

Здоровье и дом 21 час назад

Сколько на самом деле сейчас умирают от ковида?

Общество 3 дня назад

Эксперт предупредил о взрывном росте контрабанды после пандемии

Общество 4 дня назад

Соавтор "Что? Где? Когда?" перед пандемией выписала себе 18 млн рублей дивидендов

Шоу-бизнес 1 час назад

"Я очень сложно устроена": Исхудавшая Анна Михалкова отчитала поклонников за комментарии

Шоу-бизнес 1 час назад

"Не терпите тиранов!" Семенович честно рассказала, почему она до сих пор не замужем

Шоу-бизнес 1 час назад

"Фигура – огонь!" Фото 61-летней Ларисы Вербицкой в купальнике вызвало восторг у фанатов

Шоу-бизнес 15 часов назад

Анита Цой: Вдруг начала неметь рука

Спорт 16 часов назад

На "Тур де Франс" колонна велогонщиков повалилась на асфальт из-за привета бабушке

Шоу-бизнес 17 часов назад

Стендап-комика Идрака Мирзализаде избили в центре Москвы из-за обвинений в русофобии

Спорт 19 часов назад

Дмитрий Потапенко: "Деньги на футболистов надо собирать смсками"

Шоу-бизнес 19 часов назад

Анастасия Волочкова: В Большом театре всё через постель!

Туризм 20 часов назад

Советник главы Ростуризма рассказал, куда лучше отправиться в отпуск этим летом

Культура и ТВ 20 часов назад

Умерла актриса фильма «Двенадцать месяцев» Наталья Попова

Спорт 21 час назад

За кого болеют звезды на футбольном Чемпионате

Культура и ТВ 1 день назад

Как Майкл Джексон маршировал в Таманской дивизии

Шоу-бизнес 1 день назад

"Давай девочка, дыши": россияне в панике из-за ухудшения состояния певицы Максим

Шоу-бизнес 1 день назад

Игорь Крутой: Пугачева не может оторваться от моей дочери!

Культура и ТВ 1 день назад

Дорогие мои "Старики": Как создавалась культовая картина Леонида Быкова

Культура и ТВ 2 дня назад

"Вы с головой дружите?" Юрий Лоза жёстко поставил на место сторонников вакцинации

Культура и ТВ 2 дня назад

Мария Аронова: Олю Бузову, кажется, подставили

Культура и ТВ 2 дня назад

Анастасия Волочкова снова подала в суд на Большой театр

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика