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"Прощай немытый Краснодар, все – в Турцию": в сети иронизируют над закрытием южных курортов для непривитых

По мнению россиян, губернатор региона провоцирует их отправляться на отдых за границу

Фото: Global Look Press

Неожиданное решение принял https://sobesednik.ru/turizm/20210624-neprivityx-rossiyan-s-1-avgusta-perestanu/ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он заявил о том, что с 1 июля принимать отдыхающих будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, с 1 августа – только с сертификатом о вакцинации.

Сети тут же взорвались народным гневом.

«Гостиницы не принадлежат государству, это частный бизнес! Они не имеют права влиять как-то на частную собственность и приказывать им как встречать гостей!» – возмущён россиянин.

«Вам же сказали: право не действует в условиях пандемии», – попытались поспорить с первым комментатором.

«В условиях ЧС не действует, но почему-то ЧС никто не вводит. А оно и понятно почему, т. к. при ЧС придётся круто выплачивать деньги населению и отвечать за вакцинацию государству, а не населению под видом "добровольной". Вакцинация неизвестно как скажется на здоровье, но перед тем, как вакцинироваться, вы подписывается соглашение, что это добровольно и все последствия от вакцинации перекладывается на вас», – разъясняет всю хитрость задумки государства читатель.

«Отели Краснодарского края… Уже смешно. Вот когда там будут действительно отели, тогда и приедем гостями, – иронизирует москвич. – Может называть вещи своими именами – клоповники».

«Превосходно. Отели краснодарского края – банкроты и должники системы», – скептичен житель черноморского побережья.

«Приятного вам банкротства, господа отельеры», – намекает, что народ «благодарить» губернатора читатель.

«Так вы же платите за острые ощущения! Вот наши курорты вам предоставляют такую возможность, чтобы воспоминания о российском курорте были незабываемыми, снова подталкивая на то, чтобы туда больше никогда не ехать», – сделал вывод из решения петербуржец.

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«Ну а смысл? Ещё бы всех в белые костюмы обрядили. Был бы филиал обсерватора. Разве прививка позволяет не заболеть? Разве прививка позволяет не заражать других? Разве ПЦР-тест даёт 100% точный результат? Они бы ещё пляжи разгородили целлофановыми барьерами, чтоб один человек – одно место. Или они отдыхающим двухнедельную обсервацию сделали бы? Это всё филькина грамота, призванная всех напугать, чтоб все пошли делать прививки», – считает читатель.

«Была бронь в Адлере на всю семью. После данного сообщения, желаю администрации Краснодарского края процветания, но без меня», – уже стали отказываться от поездки россияне.

«Ну вот, блин! Так хотелось потратить там кучу накопленных денег, просто кучу. Теперь все придётся оставить для себя и семьи», – и таких немало.

«Да здравствует иностранный туризм! Турцию открыли. Прощай немытый Краснодар», – указывает направление для отдыха читатель.

«Не сглазьте… Как открыли, так и прикроют, у меня путёвка с января душу греет», – просит не спешить с выводами сибиряк.

«Не закроют. Потому что у нас открывают зарубежные рейсы для того, чтобы потом говорить, что это туристы привезли новый штамм! Поможем дружественной Турции», – высказывает точку зрения россиянин.

«На подмосковных пляжах зато, похоже, нет ковида. И в метро он не выживает. Кругом лицемерие одно…» – обескуражен читатель.

«Вам оно надо такой геморрой? Может, лучше к свекрови на дачку?», – кто-то предпочитает отдых поблизости.

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«Давайте по 10 тысяч на человека после вакцинации, отбою не будет. Почти все вакцинируются. У людей должна быть хоть какая-то мотивация испытывать на себе вакцину», – призывает власти читатель.

«Да, с такой «властью» и внешних врагов не надо…» – завершает дискуссию мыслью житель столицы.

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