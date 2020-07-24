"Прощай немытый Краснодар, все – в Турцию": в сети иронизируют над закрытием южных курортов для непривитых

Неожиданное решение принял https://sobesednik.ru/turizm/20210624-neprivityx-rossiyan-s-1-avgusta-perestanu/ губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он заявил о том, что с 1 июля принимать отдыхающих будут только при наличии у них отрицательного ПЦР-теста, с 1 августа – только с сертификатом о вакцинации.

Сети тут же взорвались народным гневом.

«Гостиницы не принадлежат государству, это частный бизнес! Они не имеют права влиять как-то на частную собственность и приказывать им как встречать гостей!» – возмущён россиянин.

«Вам же сказали: право не действует в условиях пандемии», – попытались поспорить с первым комментатором.

«В условиях ЧС не действует, но почему-то ЧС никто не вводит. А оно и понятно почему, т. к. при ЧС придётся круто выплачивать деньги населению и отвечать за вакцинацию государству, а не населению под видом "добровольной". Вакцинация неизвестно как скажется на здоровье, но перед тем, как вакцинироваться, вы подписывается соглашение, что это добровольно и все последствия от вакцинации перекладывается на вас», – разъясняет всю хитрость задумки государства читатель.

«Отели Краснодарского края… Уже смешно. Вот когда там будут действительно отели, тогда и приедем гостями, – иронизирует москвич. – Может называть вещи своими именами – клоповники».

«Превосходно. Отели краснодарского края – банкроты и должники системы», – скептичен житель черноморского побережья.

«Приятного вам банкротства, господа отельеры», – намекает, что народ «благодарить» губернатора читатель.

«Так вы же платите за острые ощущения! Вот наши курорты вам предоставляют такую возможность, чтобы воспоминания о российском курорте были незабываемыми, снова подталкивая на то, чтобы туда больше никогда не ехать», – сделал вывод из решения петербуржец.