Туроператоры: Купившие билеты на Кубань непривитые туристы будут платить штрафы

Пресс-секретарь Российского союза туроператоров Ирина Тюрина полагает, что тем из туристов, кто уже отоварился путевками в Краснодарский край ко времени после 1 августа, придется платить штрафы при возврате денег за неоказанную услугу.

Губернатор Краснодарского края Вениаминин Кондратьев в личном телеграм-канале заявил, что с 1 июля прибывающие в регион туристы обязаны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест или документ, подтверждающий, что он прошли вакцинацию от коронавируса.

С 1 августа ограничительные меры станут еще жестче. Туристам будет закрыт доступ в регион, если они не имеют прививки от коронавируса. Это не коснется лишь тех, у кого имеются медицинские противопоказания к вакцинопрофилактике.

Начальник региона объясняет это увеличившимся числом госпитализаций в больницах субъекта. «Наша задача — защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», – пишет Кондратьев.

«Решение о заселении в отели только вакцинированных вызывает вопросы – получается, что глава региона точно знает, какая ситуация будет через 5 недель. С другой стороны, многие просто не успеют к этому сроку получить обе порции вакцины, поскольку уже сейчас запись на прививку идет на неделю-две вперед»

, – говорит представительница туроператоров Ирина Тюрина в комментарии «Интерфаксу». Напомним, что перерыв между двумя компонентами вакцины равен трем неделям.

«Туроператоры, скорее всего, будут возвращать деньги в соответствии с договором, то есть со штрафными санкциями, и чем ближе дата поездки, тем больше штрафы», – объясняет Тюрина. По ее словам, это грозит срывом курортного сезона на юге.

Не только Кубань

К слову, с 27 июня в Псковской области, по данным «МК» запретят заселение в гостиницы и санатории лишь при наличии отрицательного ПЦР-теста, справки о наличии антител или при сертификате о прохождении вакцинации.

В Севастополе, по информации «РИА Новости» для заселения туристам понадобится справка о наличии антител или сертификат о пройденной вакцинопрофилактике.

В отели Владимирской области тоже начнут заселять только по ПЦР-тестам. Из-за этого, полагают в Ассоциации туроператоров, летние туры по «Золотому кольцу» просядут.