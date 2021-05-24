"Куда летите? Чокнулись совсем?" Россияне переругались в Сети из-за открытия Турции

С 22 июня Россия возобновляет авиасообщение с Турцией.

Реакция российских туристов на новость об открытии Турции – в материале Sobesednik.ru.

В большинстве россияне радуются возобновлению прямого авиасообщения России и Турции. Многие уже не надеялись, что границы откроют в 2021 году. «Ура! Чемодан уже собран! Вакцина поставлена! Как мы рады! – пишут примерные туристы. – Спасибо, госпожа Т.А. Голикова! I’m serious».

«Мы тоже должны были лететь 18-го числа отдыхать в Сиде. Теперь вот думаем – переносить путевку на июль месяц или на сентябрь? Дети кричат: чем скорее, тем лучше! Все хотим на море!» – сообщает Natuka.

Россияне радуются не только возможности погреться у Средиземного моря, но и ценам на путевки, которые выигрывают по сравнению с ценами на российские курорты. «Я ради интереса посмотрел сейчас туры в Турцию из Сочи – от 33 тысяч. Как-то так», – делится знанием Виталий Домрачев.

Но и есть и недовольные. Часть россиян считает, что в пандемию надо сидеть дома и отказаться от отдыха.

Куда летим? Дома сидите! Чокнулись совсем! Вот, думаю, вирус и на мозг осложнение дает, – возмущается Марго Ушакова.

Другие, наоборот, переживают, как бы теперь уже Турция не закрыла границы с Россией. Ведь статистика заболеваемости в нашей стране сейчас не самая лучшая, а мэр Москвы Собянин и вовсе бьет тревогу. «Главное, чтобы теперь Турция нас не закрыла», – пишет E-NOT. «Ура! До октября хоть не закроют? А то уже второй год не попаду», – беспокоится Vladimir Tsyganov.

В Сети появились слухи, что Турция якобы принимает, а Россия выпускает только привившихся. На самом деле принимают всех, даже тех, кто без сертификатов и тестов на антитела. Но есть одно условие – ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до вылета.

Есть и такие, кто очень сильно расстроился из-за новости об открытии Турции. Эти туристы не стали ждать у моря погоды, в смысле открытия Турции, и уже купили путевки на родные российские курорты.

«А мы должны были 10 июня лететь. Второй год переносили тур. Облом, сейчас в Геленджике отдыхаем. Так как отпуска уже запланированы были, решили хоть куда. Второй год без отпуска. Слава богу есть бассейн, так как море вообще никакое, холодное. Да и пляжи отстой», – печалится Светлана Андреева.