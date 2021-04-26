Выступление Дмитрия Быкова с шестимесячным сыном на премии "Ника" попало на видео

Поэт, писатель, публицист, креативный редактор газеты «Собеседник» Дмитрий Быков прочел стихи, держа на руках сына Шервуда.

25 апреля в Москве прошла 33-я церемония вручения кинематографической премии «Ника». Лидерами по числу номинаций стали картины «Дорогие товарищи!» и «Доктор Лиза». Главной интригой вечера стала номинация «Лучшая мужская роль второго плана», ведь в номинантах числился осужденный за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов.

Главная премия страны в области кинематографа проходила параллельно с легендарной американской премией «Оскар». Ведущий церемонии Юлий Гусман не раз об этом сказал, а особенно уделил внимание тому, что наша премия в разы лучше как минимум тем, что организаторы дают спокойно произнести речь лауреатам.

Юлий Гусман

В самом начале церемонии на сцену вышел Дмитрий Быков. Писатель и журналист читал стихи за столом, его освещал лишь свет настольной лампы. А в руках Быкова кряхтел его полугодовалый сын Шервуд. Малыш немного капризничал, как ни пытался его успокоить отец, и в конце концов жена писателя Екатерина Кевхишвили забрала ребенка за кулисы.

Стихотворное выступление о 9 кг, которые уже весит Шервуд, о «смешной гордости еврейско-русского отца» и о том, что «пусть выйдут, кто сидит» (тонкий намек на Михаила Ефремова), опубликован на YouTube-канале Sobesednik.ru.

Открыл церемонию президент киноакадемии «Ника» Андрей Сергеевич Кончаловский, режиссер произнес достаточно скромную речь, однако в конце вечера именно он собрал все овации. Кончаловский получил крылатую статуэтку в номинации «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа».

Андрей Кончаловский

Также картина «Дорогие товарищи!» принесла «Нику» Юлии Высоцкой в номинации «Лучшая женская роль». Супруге Кончаловского пришлось разделить овации с Чулпан Хаматовой – и ей досталась заветная статуэтка за роль в фильме «Доктор Лиза».

Высоцкая и Хаматова явно были не рады такому повороту, даже позировать фотографам хотели по отдельности, а не вместе.

Победу Хаматовой предугадал советский и российский продюсер Марк Григорьевич Рудинштейн.

– Я слабею, когда вижу Чулпан Хаматову на экране, – признался нам Рудинштейн. – Что-то в ней есть такое: достаточно ей появиться, фильм получает совершенно другую окраску, нежность...

Известный режиссер, автор таких картин, как «Дневник его жены», «Матильда» и «Цой», Алексей Учитель болел на премии за своего ученика: Филипп Юрьев взял «Нику» за фильм «Китобой» в номинации «Открытие года».

– Юрьев – мой ученик, фильм «Китобой» мы снимали на нашей студии, я очень переживаю за него, – говорил еще до вручения премии Учитель. – Награды для режиссера очень важны. Скажу по собственному опыту: когда я снял фильм «Дневник его жены», я абсолютно ни на что не рассчитывал, а получил вдруг премию в номинации «Лучший фильм». Поверьте, это сыграло огромную роль для меня.

Актриса Юлия Снигирь получила специальный приз киноакадемии «За исполнение роли в международном телевизионном проекте «Новый папа» режиссера Паоло Соррентино.

«Я не буду делать вид, что я не знала. Меня предупредили, причем в прошлом году. Удивительно, что моя первая и единственная кинопремия выручается мне за роль в иностранном фильме. Давайте уже за что-нибудь свое! – подчеркнула Юлия. – Когда съемки закончились, я не верила в происходящее, думала вырежут сцены, и фильм выйдет без меня. Я никак не ожидала, что эта моя работа заслужит внимание кинокритиков. Это моя первая премия, но признаюсь: я никогда не жду наград за свои работы, тем более, не собираю их».

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь

Супруг Снигирь Евгений Цыганов в этом году был представлен в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

– Я не жду премии в этом году, скажу спасибо за прошлую статуэтку, до сих пор ее не получил, она у продюсера. Как заберу, отдам маме, она собирает мои награды, – в спешке рассказал нам Цыганов.

Многие были уверены, что за роль второго плана статуэтку получит Михаил Ефремов, ведущий премии также поддержал осужденного артиста со сцены.

– Организаторы правильно сделали, что оставили имя Ефремова в списке номинантов, – считает Марк Рудинштейн. – Если заслужил, надо дать и отвезти премию к нему, чтобы человека порадовать. Несмотря на все произошедшее, истина есть истина: актер он гениальный.

Но Михаила Ефремова награды не удостоили, его обошел Александр Балуев: артисты были номинированы на премию в одном номинации за участие в фильме «Француз».