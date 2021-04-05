Троим свидетелям по делу Ефремова назначена подписка о невыезде

Три уголовных дела о даче заведомо ложных показаний в деле о ДТП с участием Ефремова переданы в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

В отношении троих граждан была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Все их показания противоречили собранным доказательствам по уголовному делу Михаила Ефремова.

Чтобы исключить иные факторы влияния, в деле о ложных показаниях допрошены десять свидетелей, проведены портретные и психолого-психиатрические экспертизы в отношении фигурантов.

Напомним, что актер Михаил Ефремов отбывает срок 7,5 лет за смертельное ДТП, виновником которого стал 8 июня 2020 года в центре Москвы.

При этом адвокат Эльман Пашаев, защищавший Ефремова на суде, отмечает, что никто из фигурантов не признает своей вины.

«Вину они не признают, их позиция такова: в ходе допросов в качестве свидетелей они говорили правду. Делом занимаются мои коллеги, в суде они будут говорить об этом подробно», — цитируют Пашаева «РИА Новости».