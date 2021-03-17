Запашный призвал Кончаловского лишить Ефремова премии "Ника"

Народный артист РФ Эдгард Запашный заявил, что находящийся в тюрьме Михаил Ефремов не заслуживает награды.

Осужденный за смертельное ДТП Михаил Ефремов номинирован на премию «Ника», вручение которой состоится в Москве 25 апреля 2021 года. Поскольку в 2020-м церемония была отменена из-за пандемии коронавируса, в этом году награждать создателей фильмов будут сразу за 2020-й и 2019-й.

Михаил Ефремов как раз проходит по спискам номинантов 2019 года: киноакадемики предлагают отметить актера за его работу в фильме «Француз». В категории «Лучшая мужская роль второго плана» Ефремов, уже сидя в тюрьме, поборется за победу с Евгением Цыгановым («Одесса») и Александром Балуевым («Француз»).

Списки номинантов «Ники» за 2019 год были объявлены еще в марте 2020 года, то есть до того, как Михаил Ефремов совершил пьяное ДТП. Однако Владимир Жириновский считает, что после приговора актер не заслуживает даже тех премий, основания для получения которых возникли, когда Ефремов еще не был судим.

Мнение лидера ЛДПР запостил на своей странице в Instagram Народный артист РФ, директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный: «Понимаете, как воспримет молодое поколение? Человек, будучи пьяным, совершил наезд, погиб другой человек, а ему премию дают. Какая разница, что за фильм, который был снят с его участием до аварии. Человек в тюрьме, забудьте его. Забудьте. Он преступник. Из-за него другой человек уже гниет в могиле. Никакой премии Ефремову! Пусть сидит, а потом нигде не возникает больше».

Однако вскоре Запашный удалил слова Жириновского со своей страницы. Sobesednik.ru поинтересовался у дрессировщика, на чьей он стороне – киноакадемиков, выдвинувших Ефремова, несмотря ни на что, или Жириновского, призвавшего забыть об актере навсегда.

– Владимир Вольфович достаточно резко высказался в плане того, что надо забыть про человека. Нет! Человек, несущий наказание, должен иметь шанс на то, чтобы общество приняло тот факт, что он встал на путь исправления, – считает Запашный. – От сумы и от тюрьмы не зарекайся, как говорят.

Что касается премии «Ника», думаю, организаторы (президент "Ники" – кинорежиссер Андрей Кончаловский. – Прим. Sobesednik.ru) должны исключить Михаила Олеговича из списка номинантов, дабы не создавать тот самый неправильный пример для подрастающего поколения.

А пример выглядит так: ты бухай, убивай, а тебя за это еще и похвалят.

Это несвоевременная номинация, – уверен Эдгард Запашный. – Жизнь Ефремова никак не изменится, он остается Заслуженным артистом России, признанным мастером своего дела. Сейчас он несет наказание, отбывает срок за убийство, хвалить его не время.