Сафронов и Ефремов начали переписываться, находясь за решеткой

Бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей» Иван Сафронов написал письмо актеру Михаилу Ефремову. Тот ему ответил, но посылка пока не дошла, потому что оба находятся в местах лишения свободы.

Напомним, что Ефремов отбывает срок в колонии за аварию, когда он в пьяном виде врезался в другой автомобиль, в результате чего погиб человек, а Сафронова обвиняют в государственной измене из-за якобы передачи гостайны чешской разведке, он более полугода находится в СИЗО «Лефортово» в Москве. Всё это время Сафронов продолжает быть советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Как пояснила ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии и президентского СПЧ Ева Меркачева, ранее Сафронов уже единожды встречался с Ефремовым и теперь решил написать актеру: «Он написал письмо Ефремову, в котором вспомнил их встречу. Это произошло в 2011 году. Иван работал в "Коммерсанте", зашел с коллегой в кафе, и там пересеклись с Ефремовым. И Сафронов написал ему из СИЗО письмо, в котором пожелал, чтобы актер "нашел силы в себе жить и так же улыбаться, как тогда”», — рассказала правозащитница, добавив, что ответное письмо Ефремова ещё в пути.

Кроме того, Меркачева сообщила, что за время заключения Сафронов успел прочитать около полутора сотен книг и даже написать собственный рассказ.

Напомним, что экс-журналист не признает свою вину, а в чем конкретно его обвиняют, до сих пор до конца не ясно из-за грифа секретности. Его бывшие коллеги уверены, что его намерены судить за его журналистскую деятельность, хотя власти это отрицают. Президент РФ Владимир Путин говорил, что обвинения связаны с периодом работы Сафронова в «Роскосмосе», но это никак не согласуется с более ранними заявлениями следствия. Это также отрицает Рогозин и сама госкорпорация, где журналист проработал около двух месяцев до ареста и где у него не было доступа к секретным сведениям.