Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" не будет сражаться за "Оскар"

Картина «Дорогие товарищи!» российского режиссера Андрея Кончаловского не попала в список номинантов на премию американской киноакадемии.

Трансляция, в ходе которой были объявлены претенденты на премию, проходила на YouTube. Также в число номинантов на «Оскар» в категории «Лучший документальный полнометражный фильм» не попала документальная кинолента «Гунда» российского режиссера Виктора Косаковского.

В категории «Лучший иностранный художественный фильм», в которой работа Кончаловского выдвигалась на премию, поборются картины «Еще по одной» (Дания), «Лучшие дни» (Гонконг), «Куда ты идешь, Аида?» (Босния и Герцеговина), «Коллектив» (Румыния) и «Человек, который продал свою кожу» (Тунис).

В список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм» попали восемь кинолент: «Отец» режиссера Флориана Зеллера, «Иуда и черный мессия» Шака Кинга, «Манк» Дэвида Финчера, «Минари» Ли Айзека Чуна, «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Девушка, подающая надежды» Эмиральда Феннела, «Звук металла» Дариуса Мардера и «Суд над чикагской семеркой» Аарона Соркина.

В янвааре стало известно о том, что картина «Дорогие товарищи» с актрисой Юлией Высоцкой в главной роли вошла в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Иностранный художественный фильм». Фильм повествует о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Тогда погибли 26 человек, около 100 были ранены. Семеро были приговорены к расстрелу как зачинщиков беспорядков, свыше 100 получили тюремные сроки.

Вручение премии «Оскар» намечено на 25 апреля, церемония была перенесена с 28 февраля из-за пандемии COVID-19.