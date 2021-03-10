Кинофестиваль Михалкова наехал на премию "Ника" Кончаловского

Объявлены даты проведения Московского международного кинофестиваля — с 22 по 29 апреля 2021 года. Именно в эту неделю в Москве пойдёт альтернативная Никите Михалкову церемония «Ника».

В течение ближайшего месяца в кинокругах будут судачить в стиле «Совпадение? Не думаю». Интриг в этом совпадении более чем достаточно. Начиная с того, что кинофестиваль контролирует Никита Михалков, а президентом «Ники» является его брат Андрей Кончаловский. И заканчивая давней и всем известной историей о том, как недовольный «Никой» Михалков учредил своего «Золотого орла».

«Ника» с тех пор испытала немало проблем, в том числе с финансированием. Её продолжают пытаться выдавить на периферию в том числе по причинам политическим: несмотря на многие совпадения в номинациях и в составе двух академий, именно на «Нике» часто звучат со сцены свободолюбивые политические заявления от актёров и режиссёров.

«Ника» традиционно проходит весной, когда можно подвести полновесные итоги прошедшего года (год назад церемонию отменили из-за коронавируса). «Золотой орёл» с момента основания застолбил за собой январь, что критиками Михалкова было воспринято как ещё одна попытка снизить интерес к старейшей национальной кинопремии страны.

Трудно представить красную дорожку ММКФ без распростертых объятий Никиты Михалкова

Московский кинофестиваль долгие годы проводился в июне, но в 2018 году даты его проведения совпали с чемпионатом мира по футболу в России, и смотр решили перенести на апрель. Весенние даты Никите Михалкову, кажется, приглянулись, но в 2020 году из-за пандемии ММКФ не смогли провести весной, пришлось переносить на октябрь. Однако в 2021-м решили вернуться к апрелю. Таким образом, между 42-м и 43-м фестивалями пройдёт всего полгода.

Пока остаётся непонятным, является ли эта накладка случайной, возникшей из-за многочисленных сдвигов календарей кинособытий, или же умышленной. В любом случае день проведения «Ники» не совпадает ни с церемонией открытия, ни с церемонией закрытия ММКФ.

Президент "Ники" Андрей Кончаловский

Ранее «Ника» «наехала» аж на «Оскар»: обе церемонии в этом году пройдут 25 апреля, и картина с календарными накладками будет совсем эпичной, если фильм президента академии «Ника» Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» попадёт в число номинантов в США и он уедет со своей церемонии на заокеанскую. Номинанты «Оскара» будут названы 15 марта.