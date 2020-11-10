Андрей Кончаловский признался, что за него в оскаровском комитете голосует друг

Режиссер Андрей Сергеевич Кончаловский рассказал, кому уступил свой голос.

Неожиданное заявление Кончаловский сделал накануне премьеры своего фильма «Дорогие товарищи!», отвечая на вопрос, не будет ли эта лента выдвинута от России на премию «Оскар».

– Я не знаю, не участвую, – сказал режиссёр. – Наверное, выдвинули. В оскаровском комитете я отдал голос своему другу Владимиру Меньшову (президенту Российского оскаровского комитета. – Прим. Sobesednik.ru), он им рулит.

«Собеседник» уже писал о том, что во время голосований за номинантов российских кинопремий «Ника» и «Золотой орёл» значительная часть академиков не смотрит фильмы-номинанты, а о том, кто номинирован, узнаёт только на церемонии. Знаменитые режиссёры заняты в основном собственным производством и не уделяют внимание работам коллег, несмотря на то, что им присылают «просмотровки» на дом.

Что касается оскаровского комитета, в открытых источниках практически невозможно найти его состав, и члены комитета порой не знают, кто является их коллегами.

Говоря о фильме «Дорогие товарищи!», основанном на событиях в Новочеркасске в 1962 году, где была расстреляна демонстрация советских рабочих, Андрей Сергеевич отметил, что «искусство – это ложь, которая позволяет нам понять правду жизни». Также он сказал, что «хотелось создать образ советского человека, строителя коммунизма, их в Советском Союзе было большинство».

«Важно не давать ответов, а находиться в смятении», – напутствовал свою картину режиссёр накануне проката.

Фильм был снят благодаря бизнесмену Алишеру Усманову, и Кончаловский относит себя к счастливым художникам, не думающим о коммерческом успехе. Это уже третья картина режиссёра, деньги на которую даёт господин Усманов.