"Это уже миллионы": Астахов рассказал о пропавших деньгах Михалкова для Баталовых

Никита Михалков, как сообщила пресс-служба режиссера, приостановил финансовую помощь вдове Алексея Баталова и обратился в СКР. На днях официальный представитель вдовы актера Гитаны Леоненко адвокат Юлия Антонова заявила, что семья никогда не видела поступлений от Никиты Михалкова. Режиссер обратился в Следственный комитет с просьбой прояснить, как такое могло произойти.

Sobesednik.ru узнал подробности от адвоката Михалкова Павла Астахова.

Павел Астахов // фото: Instagram

– Вы уже подали заявление в СКР?

– Да, сдал заявление Никиты Сергеевича и документы. К заявлению приложено 58 листов копий платежных документов. Это все перечисления, которые осуществлялись в адрес Баталова еще при его жизни, потом в адрес Гитаны Аркадьевны, Маши Баталовой, то есть всей семьи. Всего на сумму 820 тысяч рублей.

– Это только те деньги, которые перечислял лично Михалков?

– Да, Никита Сергеевич указал в этом заявлении лишь те средства, которые перечислялись с его личного счета на ее счет.

– Как долго он помогал семье актера?

– В течение нескольких лет. Поэтому-то Никита Сергеевич и удивился, что, оказывается, этой помощи не было.

– Кроме того, были еще деньги, которые семья получала по линии Союза кинематографистов…

– Да, и эти перечисления тоже шли несколько лет. Так же начались еще при жизни Алексея Владимировича и потом уже на траурные мероприятия, на доску, на памятник. Это вообще отдельная история.

– Какой примерно порядок цифр в переводах Союза кинематографистов?

– Я знаю, но не могу вам озвучить сумму, так как не представляю Союз кинематографистов. Можете запросить Союз, они вам скажут.

В любом случае, это большие деньги. Это уже миллионы.

– Что вам сказала следователь? Вы уже встречались?

– Да, я встречался со следователем, она сказала, что будет назначена ревизия, результаты которой она до нас доведет. Потому что вопрос важный. Если эти деньги, как говорит представитель семьи Баталовых (а у нас нет оснований не доверять Юлии Антоновой: все-таки она юрист, и плюс адвокат, и плюс у нее есть генеральная доверенность), ее доверители не видели (так звучало: ни копейки не видели), значит, они, возможно, куда-то исчезли. Поэтому мы и просим следствие проверить.

– Антонова говорит, что семья не видела денег вообще никогда, или она все-таки имела ввиду, что их не было, когда начались все эти разборки с наследством, квартирами?..

– Мы опираемся на то, что было сказано ею в интервью, дословно. А там было сказано: ни копейки семья Баталовых не видела от Никиты Михалкова. Никогда ни копейки не видела.

Я не даю никакой – ни правовой, ни эмоциональной, ни моральной – оценки этому. Но считаю, что совершенно прав Никита Сергеевич, который в такой ситуации говорит: зачем же дальше перечислять деньги, если они их не видели?

Поэтому он и приостановил выплаты до момента, когда следствие разберется – были деньги, не были, доходили до семьи, не доходили. А если доходили, возможно, их кто-то присваивал... Пусть разбирается следствие.

– Никита Михалков приостановил не только личные выплаты, но и переводы по линии Союза кинематографистов? Или это тоже отдельная история?

– Отдельная история. Можете в Союз кинематографистов обратиться.

Как бы то ни было, Никита Сергеевич в заявлении указал, что все выплаты приостановлены. В том числе в организациях, которыми он руководит.

– Есть представление о том, сколько времени будет длиться исследование вопроса следствием?

– Следователь сказала, что после десятых чисел февраля ревизия будет завершена. Потому что все счета они знают, все выписки они видят. Мы же опираемся на выписки, которые у нас есть. Платежки, как я уже говорил, мы приложили – если бы выплат не было, спрашивается, откуда тогда 58 листов одних только платежек?