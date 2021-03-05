"Бесогон" нужен пропаганде: почему Михалкова вернули в телевизор

Не очень долго Никите Сергеевичу Михалкову пришлось играть роль униженного и оскорбленного государственными цензорами. С 6 марта его авторская программа снова появится в эфире канала «Россия 24».

Система выплюнула Михалкова прошлой весной, когда он совсем раздухарился и стал рассуждать в эфире госканала о том, что Билл Гейтс под видом прививок хочет чипировать человечество. Думается, особо болезненным для Никиты Сергеевича был тот факт, что его выбросили с госТВ в эпоху, когда оттуда принято выбрасывать исключительно его лютых политических оппонентов — сторонников свободы и демократии, противников Владимира Путина.

Переговоры о возвращении, судя по всему, были долгими и непростыми: Никита Михалков в своих программах успел не только переборщить с фантазиями по поводу заокеанских тлетворных влияний, поставив под угрозу всю телепропаганду, но и обидеть весьма влиятельных системных господ — например, Германа Грефа, друга Путина по питерской чиновничьей тусовке начала 1990-х.

После обострения ситуации с Навальным вертикаль справедливо сочла, что негоже разбрасываться крупнокалиберными орудиями, стреляющими по главным врагам. Возможно, Никите Сергеевичу объяснили рамки, в которых следует себя держать, то есть — в какую сторону орудия всё-таки не нужно направлять.

Власти нужен командный игрок, а не непредсказуемая странноватая личность, которая может в любой момент прогнать в прайм-тайм совершенно неожиданную пургу.

Пропаганда во главе с Соловьёвым в последние годы и так буксует, регулярно поднимается на смех, люди уровня БГ пишут всякие песенки вроде «Вечернего мудозвона», даже главная звезда конкурирующего госканала Иван Ургант раз за разом позволяет себе унижать то, что унижаться, по мысли кураторов агитаторов из администрации президента, никак не должно.

Весь этот год аудитория у михалковского канала «Бесогон-ТВ» была не такая уж и маленькая: в среднем 1,5 млн просмотров. По сравнению с фильмом Навального, конечно, капля в море, но всё же… Однако Михалков нуждается в аудитории, которая не добровольно кликнет мышкой, а случайно включит, увидит и станет вкушать, доверяя масштабной, как ни крути, фигуре.

По поводу трэша режиссёр, думается, сделал нужные выводы. То, что на днях он обнародовал гонорары актёров, участвующих в протестах, пропаганду вполне устраивает. Возможно, это и послужило главным маячком для возвращения, ведь, по сути, Михалков занялся тем же, чем уже много лет занимаются критики власти: подсчетом денег политических оппонентов. Пока у власти поймать кого-то на чём-то получается туго. Может, у гуманитария Михалкова получится?