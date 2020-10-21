Пять врагов Никиты Михалкова. На кого гонит Бесогон?

К 75-летию крупнейшего кинодеятеля России Sobesednik.ru составил галерею тех, с кем он сражается в своем YouTube-проекте.

Почти 10 лет Никита Михалков ведет авторскую передачу «Бесогон», которая раньше выходила на телеканалах ВГТРК, а потом была изгнана с телеэкрана и теперь транслируется только в интернете. Тем не менее каждый выпуск «Босогона» обсуждается не менее жарко, чем когда-то фильмы режиссера.

За это время у Михалкова появились свои «любимые» персонажи.

Герман Греф и развал образования

Наиболее частым гостем в программах Михалкова стал глава «Сбербанка» Герман Греф и его виды на российское образование. В самом знаменитым выпуске «У кого в кармане государство» (повтор программы был снят с эфира на ВГТРК), полном конспирологических теорий, режиссер цитировал фрагмент выступления банкира на Петербургском экономическом форуме от 2012 года, где тот «критиковал» демократию.

– Вы говорите страшные вещи. Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения... Любое массовое управление подразумевает элемент манипуляции, – говорил Греф.

Герман Греф, один из главных "врагов Михалкова"/фото: Global Look Press

Если полностью посмотреть запись мероприятия, на котором Греф выступал модератором, заметно, что он явно иронизирует. Хотя бы потому, что до и после вырезанного куска сам банкир говорит прямо противоположное. Ничего не поделаешь. Искусство монтажа — часть режиссерской профессии.

"Судьба – очень удобное оправдание". Чему учит личный гуру Германа Грефа



Билл Гейтс и патент дьявола

30 апреля режиссер выступил на межконтинентальном уровне. Бесы обнаружились на американском континенте, недалеко от главного офиса компании Майкрософт.

"Чипизатор всея Руси и мира" (по версии Михалкова) Билл Гейтс/фото: Global Look Press

По словам Михалкова, экс-глава компании Билл Гейтс входит в клуб влиятельных людей, которые считают самой серьезной проблемой перенаселение планеты. А тут ещё и странный коронавирус — ну прямо одно к одному. Михалков обратил внимание на заявления Гейтса о возможности вакцинации всего населения планеты. И подчеркнул, что в данном случае подразумевается не обычная вакцинация от болезней, а чипирование людей.

Кстати, Microsoft недавно зарегистрировало патент с номером свидетельства о регистрации WO/2020/060606. Ведущий отметил наличие в номере патента «библейской нотки».

После этого странного выпуска в спор с Михалковым врубились Владимир Познер и Павел Гусев. Им режиссер ответил в следующем выпуске, где не удержался от мата: «Паша, ты ...?»

Comedy Woman и ледяной стеб

В 2019 году Михалкова возмутила шутка из проекта ТНТ Comedy Woman о «ледяных объятиях генерала Карбышева» (герой войны погиб в концлагере вместе с другими заключенными, которых обливали холодной водой).

«Эти овцы из Comedy Woman сами понимают, что они говорят? – негодовал Михалков. – Они на секунду могут себе представить, что это такое – на сорокаградусном морозе стоять обливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?»

Публично извиняться за шутку о генерале Карбышеве пришлось актрисе проекта ТНТ Наталье Медведевой/фото: Global Look Press

Характерно, что шутка из выпуска 2013 года возмутила режиссера 6 лет спустя — в год, когда президент Владимир Путин поднял дискуссию о предпосылках Второй мировой войны.

В спор между двумя телепроектами неожиданно вмешался Сергей Доренко. В своих эфирах на радио «Говорит Москва» он раскритиковал Михалкова за исторические неточности. Тот ответил. После этого Доренко запустил на радио целый «глум-сериал», возвращаясь к фигуре режиссера при любой возможности в течение нескольких месяцев. В частности, он призывал нянечек Михалкова отобрать у него микрофон и говорил, что тот напоминает ему аккуратно выбритого породистого белого коня.

Андрей Макаревич и концерт в Донбассе

30 августа 2014 года Никита Сергеевич выбрал для одного выпуска сразу две цели. Первой стал Андрей Макаревич, который накануне поехал в Донбасс давать концерт для детей из лагеря беженцев.

«Висят флаги Бандеры, символика его, портреты Бандеры и под его именем все это происходит», – представил свой авторский взгляд на выступление Макаревича Михалков.

Андрей Макаревич разгневал Михалкова концертом в Донбассе/фото: Global Look Press

Спустя пару лет из интервью режиссера Сергею Минаеву стало понятно, что конфликт между артистом и музыкантом, которые были знакомы ещё до своего совершеннолетия, до сих пор актуален: «Я всегда его очень любил, ценил, считал их «русскими Битлз», но если ты идешь в драку, то не жалуйся, если ты получил, так сказать, в пачку. Не проси у президента, которого ты осуждаешь за то, что он вернул Крым, чтобы он тебя защитил от каких-то там бла-бла-бла, которые тебя ругают».

Ксения Собчак и «чертова» свадьба

В том же выпуске Михалков проехался по Ксении Собчак, которая написала колонку для «Сноба», где выразила сожаление, что из-за санкций больше не сможет заказывать фуа-гра и устрицы.

Михалков всегда искал предлог для наезда Собчак. Свадьба с Богомоловым стала хорошим поводом/фото: Global Look Press

То, что ведущая ставит свое «буржуазное счастье» выше национальных интересов, не могло остаться незамеченным Бесогоном. Со временем роль Собчак в программе Михалкова только нарастала и достигла пика к 2019 году, когда ей был посвящен целый 33-минутный выпуск.

Ролик о свадьбе Ксении с Константином Богомоловым получил название «Ад пуст, все черти здесь». Тот случай, когда дальше заголовка читать-смотреть уже не обязательно.

Все полчаса режиссер возмущается «кощунством» над обрядами. Чего стоит один только факт венчания Собчак и Богомолова в храме, в котором сочетался с Натальей Гончаровой сам Александр Пушкин!