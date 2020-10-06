Звезды ММКФ-2020: Акиньшина пришла без Козловского, а Снигирь выгуляла Цыганова

Несмотря на пандемию, в столице открылся 42-й Московский международный кинофестиваль. Действующие ограничения в связи с коронавирусом не помешали звездам пройтись по красной дорожке и продемонстрировать шикарные наряды. Кто в чем пришел, а главное – с кем, выяснила наш корреспондент.

ММКФ должен был состояться еще в апреле, но был перенесен на октябрь. На красной дорожке действовал дресс-код total black – все гости должны были быть в черном. Большинство звезд последовали этой рекомендации. 33-летняя Оксана Акиньшина пожаловала на фестиваль в брючном костюме со смелым декольте. Артистка позировала фотографам, сидя на лестнице в гордом одиночестве. А ведь многие ожидали увидеть Оксану на красной дорожке вместе с Данилой Козловским, с которым ей приписывают роман.

В наряде темных оттенков, кроме Акиньшиной, в этом году пришли: Марина Александрова, Марина Зудина, Мария Кожевникова. Особое внимание привлек наряд Елизаветы Боярской. Актриса подобрала комбинезон с модными плечами-воланами. Перед фотографами Боярская позировала одна – без сопровождения мужа Максима Матвеева. Пара в этом году отметила 10-летний юбилей совместной жизни.

Елизавета Боярская

Среди звезд были также и те, кто пренебрег дресс-кодом. Например, Софья Эрнст появилась на красной дорожке в серебристом платье с открытыми плечами, которое дополнила сверкающими украшениями. Юлия Снигирь, обычно предпочитающая сдержанные наряды, в этот раз облачилась в атласное платье лимонного оттенка с глубоким декольте. Сопровождал в этот вечер 37-летнюю Юлию муж Евгений Цыганов.

Софья Эрнст

Юлия Снигирь с Евгением

Народная артистка РСФСР Светлана Крючкова получила специальный приз 42-го Московского кинофестиваля «за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского». На открытие фестиваля Крючкова пожаловала под ручку со своим 30-летним сыном Александром. Получая награду, звезда российского кинематографа вспомнила о своих первых шагах в профессии.

– Когда я была девчонкой, все думали, что я иду на филологию, конечно, поступлю в университет, закончу аспирантуру, – произнесла 70-летняя Светлана Николаевна. – И только мама верила, что я буду артисткой. Она дала мне 11 рублей 50 копеек на студенческий билет на самолет и отправила в Москву (Светлана Крючкова родом из Кишинева. – Ред.). Папа вслед кричал: «Я прокляну тебя, если ты станешь артисткой!» Поступала я три года, мне говорили: «Ты все равно не поступишь!» Но когда на третий год меня приняли в Школу-студию МХАТ, я побежала на Центральный телеграф и закричала: «Мама, я поступила!»

Светлана Крючкова с сыном

Актриса поведала, что они с режиссером и президентом ММКФ дружат с молодости. А когда в 2015 году Светлане Николаевне поставили страшный диагноз рак легких – первый, кто пришел ей на помощь, был Никита Сергеевич.

– Михалков всегда говорит: «Крючковой не наливать, сейчас правду начнет говорить», – утверждает актриса. – Но сейчас я уже и без налива говорю правду. Мне 70 лет, имею право… Пять лет назад со мной случилась беда. Была последняя стадия. Никита, узнав об этом, очень серьезно мне помог. И если бы не он и отчасти фонд «Артист», я бы не стояла сейчас перед вами.

Общаясь с журналистами после получения награды, Светлана Крючкова рассказала о своем рационе и распорядке дня.

– Мне всегда говорят: «Ложитесь пораньше», – поделилась актриса. – Но фокус в том, что засыпаю я примерно только в два часа ночи, раньше никак не получается.