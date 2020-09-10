Роман Козловского и Акиньшиной не пиар – корреспондент Sobesednik.ru убедился лично

Сплетни о романе актеров Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной ходят по СМИ вторую неделю. Большинство склоняется к тому, что вся история ни что иное как пиар нового проекта «Чернобыль». Данила и Оксана играют в нем супругов, а Козловский кроме исполнения главной роли выступает еще и в амплуа сорежиссера вместе с Александром Роднянским. Премьера картины запланирована на октябрь 2020 года. Поэтому история с пиар-романом выглядит вполне правдоподобно. Пандемия сильно ударила по кассовым сборам, что вместе с постоянным сравнением проекта Козловского с фильмом HBO о Чернобыле делает выход картины в широкий прокат архитяжелым.

С другой стороны, менее полугода назад Данила Козловский стал отцом дочки от актрисы Ольги Зуевой, роман с которой стартовал на вечеринке, где их познакомили друзья. Вместе пара снялась в фильме «Тренер», где Данила также сел в режиссерское кресло. Кстати, тогда этими отношениями не «подсвечивали» премьеру картины — актеры держалась в стороне от сплетен.

Новая волна слухов была подогрета видео из турецкого Бодрума, где отдыхает пара, похожая на Козловского и Акиньшину. Ролик очень размытый и сложно кадрируемый: для хорошего пиара, даже скрываясь от «папарацци», звезды порой делают все, чтобы «случайно» попасть в кадр. Вспомнить хотя бы, как «случайно» в Сеть попали снимки беременной Виктории Лопыревой, которой очень сильно нужно было замуж за отца ребенка Игоря Булаткина, и на «случайных снимках» не виден разве что только пол будущего малыша. Сейчас активно муссируется роман Анны Семенович и Дмитрия Губерниева, которые явно выбирают максимально открытое место, чтобы зафиксировать объятия с поцелуями.

Однако, как стало известно Sobesednik.ru, к Акиньшиной с Козловским такие заигрывания с прессой не относятся — их роман вполне себе настоящий. Не так давно наш корреспондент случайно оказался на сеансе фильма Кристофера Нолана «Начало», где присутствовала и пара влюбленных знаменитостей, которая делала все возможное, чтобы не быть узнанными.

«Данила Козловский и Оксана Акиньшина пришли в "Октябрь" через боковой вход, Данила был в маске, а перед входом в зал лицо закрыла и Акиньшина. Оба держались в стороне и поспешили покинуть зал до окончания фильма, чтобы избежать встречь с остальными зрителями», — рассказывает наш корреспондент, пожелавший остаться анонимом.

Что касается матери дочки Козловского Ольги Зуевой, на страничке которой «плотно прописалась» вся желтая пресса в ожидании комментария, кажется, что ее волнует только восстановление после родов. Последний снимок годовалой давности в интересном положении Ольга подписала: «Это платье пока не застёгивается. Но я не теряю надежды», — сопроводив пост смешными смайликами. СМИ кинулись расшифровывать фото как послание возлюбленному о том, что не стоит забывать о ребенке.

Напомним, что Ольга Зуева в настоящее время проживает в Штатах, где пять месяцев назад и родила дочку Оду Валентину. Оксана Акиньшина одна воспитывает троих детей от бывшего супруга Арчила Геловани.