Чей папа краше: Козловский показал дочь, а Тодоренко – отца-двойника Михалкова

21 июня в России отметили День отца, и многие звезды поделились трогательными семейными снимками.

Так, Данила Козловский опубликовал снимок с 4-месячной дочкой Одой-Валентиной, подписав его «Всех бать с днем бати». Фото произвело фурор, даже несмотря на то, что лица ребенка не видно. Данила не балует фанатов личными снимками, дочка появлялась в кадре как у него, так и у мамы, актрисы Ольги Зуевой, всего пару-тройку раз. Тем не менее даже по этому снимку поклонники заметили, что малышка подросла, что у нее «эксцентрично чудесный хвостик», и засыпали актера поздравлениями.

А Регина Тодоренко выложила трогательный пост, посвященной своему папе. Она отметила важность роли отца в жизни ребенка и проиллюстрировала текст совместным фото. Поклонники телеведущей заявили, что отец Регины выглядит импозантно, а некоторые вообще перепутали его со звездами.

«Я сначала подумала, что на фото Панкратов-Черный», – написала одна подписчица.

«А я — что Пуаро», – вторила другая.

«Я думала – Никита Михалков. Думала, замуж выходит Регина за него», – поддержала форум третья.

Напомним, что Регина Тодоренко воспитывает сына в браке с Владом Топаловым.