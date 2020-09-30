"Уборщицей работала, и Кончаловский ее увидел": Листерман раскрыл "темное прошлое" Высоцкой

Петр Листерман рассказал свою версию знакомства Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского. Сенсационное заявление главный сводник 1990-х сдалал в рамках интервью Дмитрию Гордону о том, как он стал вдохновителем фильма Кончаловского «Глянец».

Листерман познакомился с режиссером в Италии, когда был в статусе хозяина агентства VIP-знакомств. Тогда Листерман рассказал Кончаловскому несколько увлекательных историй о своей работе, которые легли в основу фильма «Глянец», а сам Петр стал прототипом одного из главных героев. Кончаловский даже пообещал, что Листерман сыграет самого себя, но тот не выучил слова, испугался, и роль доверили актеру. А сам Петр сыграл доктора, к которому приходит экранный Листерман.

Примечательно, что герой Петра Листермана по сюжету является геем, но об этом Дмитрий Гордон не спросил, а Листерман не вспомнил.

При этом, по мнению Листермана, в сюжет Кончаловский добавил и свои истории из жизни.

«Кончаловский красиво вписал свою историю знакомства с Юлей. Там есть фрагмент, где герой, которого списали с меня, ищет жену для олигарха. И он все никак не может ее найти, а потом смотрит на уборщицу, которую как раз Высоцкая играла, и понимает, что вот она подходит. Приводит ее там в порядок. Вот, может, и Кончаловский так Юлю увидел. Может, она где уборщицей работала», – предположил Листерман.

Переходя к сегодняшнему дню, Петр посетовал на понижение ставок в бизнесе.

Сводник сообщил, что если раньше его услуги стоили 100 тысяч долларов, то сейчас – 30 тысяч. Да и клиентов стало меньше.