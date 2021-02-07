Стоянов предрек Ефремову после тюрьмы блестящую карьеру

Актер Юрий Стоянов рассказал Sobesednik.ru о новом сериале «Вампиры средней полосы» и судьбе Михаила Ефремова, которого заменил в этом проекте.

«Мой вампир пьет кровь только из пакетов»

– Скоро выходит сериал «Вампиры средней полосы», где вы играете главного кровососа. Но при этом, говорят, не будете пить из людей кровь. Это какой-то неправильный вампир.

– Вампиры средней полосы не пьют кровь – они кусают других людей и делают их вампирами. Они пьют кровь, которую переливают людям: ее им привозят в пакетах со станции переливания крови, потому что один из членов семьи – известный врач.

«Вампиры средней полосы» – жанровое кино. Вся интрига начинается с того, что погибает несколько человек со следами высосанной крови. Это начало детективной части, а есть еще и комедийная, и социальная, потому что задачи вампиров средней полосы – еще и оберегать людей. Причем возраст моего героя Святослава Вернидубовича – тысяча лет. И всю эту тысячу лет он старался, чтобы в Смоленске все было хорошо – и во Вторую мировую войну, и когда были эпидемии... Такого персонажа у меня еще не было.

«Я знаю, как Миша сам себя не прощает»

– Этого героя ведь должен был играть Михаил Ефремов?

– Это такой многострадальный проект... Сначала был снят «пилот» – одна серия, причем сценарист писал роль под конкретного артиста, под меня. Мы показали его на фестивале «Пилот» в Иваново, где я получил приз за лучшую мужскую роль. Потом возникли какие-то трудности, и я начал сниматься в «Марлене» – большой сериал, 21 серия. В это время возобновили работу над «Вампирами». Конечно, я хотел вернуться, но это физически было невозможно.

Тогда продюсеры попросили меня посоветовать им актеров на эту роль. Я назвал имена Ромочки Мадянова и Миши Ефремова. Они договорились с Ефремовым, и Миша снимался аккурат до пандемии – сыграл около 30% роли. Потом случилась эта беда (смертельное ДТП в центре Москвы, в котором Ефремов был признан виновным и получил 8,5 лет колонии общего режима. – Ред.). И когда все вышли с карантина и съемки должны были возобновиться, он по понятным причинам вернуться не смог.

Я со спокойным сердцем вошел в этот проект, в другой я бы вместо Миши не пошел. Но поставил единственное условие: была слабая, вялая, но надежда на условное наказание. Тогда мы бы аннулировали наш договор, чтобы Миша мог сразу вернуться в сериал. На долю Миши выпало тяжелейшее испытание. Многие сейчас говорят, что он получил по максимуму, что за такое преступление дают значительно меньше, и прецедентов немало...

Я знаю одно: Миша – человек душевный, совестливый, будет нести этот крест, понимая, что он совершил. Я знаю, как он сам себя не прощает.

Единственное, в чем я ему не верю – в его слова о том, что «закончился артист Ефремов».

Убежден: когда бы он ни вернулся, это возвращение будет триумфальным. И этот пробел, пока его не будет в кадре, никак не скажется. Ефремов будет востребован невероятно – еще больше, чем был. Будут снимать много, успех будет большой. Только бы Миша продержался.

«Никогда не стану штатным актером ни одного театра»

– Как у вас сейчас, после ухода Олега Табакова, складываются отношения с МХТ им. Чехова?

– Я вообще обожаю этот театр, этот коллектив, этот организм. Мне очень хорошо в МХТ. Было... И есть. Но когда ушел Олег Павлович, которого я обожал, пришел новый человек. Любой новый человек, тем более такой большой серьезный режиссер, которым является Сергей Женовач, должен строить свой театр по своим законам.

Было озвучено, что в театре огромная труппа, и она должна быть занята. Я приглашенный артист, нас было немало, и нас сразу предупредили, что особых перспектив у нас внутри коллектива нет.

У меня по-прежнему два спектакля, у многих в этом театре нет и стольких названий. Я всяко два раза в месяц бываю на сцене: «Женитьба» и «Игра в городки» (спектакль по моей книжке на Малой сцене). Я открыт для предложений, но понимаю, что особых перспектив нет.

Я могу завтра прийти, стать штатным актером МХТ, и ситуация сразу же изменится.

– А есть желание войти в труппу МХТ?

– Я никогда не стану штатным актером ни одного театра. Эта прививка (помимо коронавирусной, которую я сделал себе) у меня давно. Я не хочу ходить к расписанию и узнавать, когда я занят. Я давно уже сам планирую свою жизнь.

Считаю штатную работу в театре покушением на мою свободу и преклоняюсь перед людьми, которые отдают свою жизнь театру. Просто у меня другой путь.