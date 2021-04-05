Чулпан Хаматова объяснила, почему Елизавета Глинка сотрудничала с Володиным

Актриса и филантроп Чулпан Хаматова в новом выпуске YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» объяснила свое отношение к феномену Елизаветы Глинки, которую «уличали» в сотрудничестве с властями, чтобы эвакуировать с территории военных действий в ДНР детей.

«Можно было решить проблему вывоза детей без [председателя Госдумы Вячеслава] Володина, без привлечения власти? Нет. А дальше дилемма: мы оставляем детей там умирать, без помощи, под бомбежками, в жутких условиях, либо она надевает на себя этот крест и, обтираясь от плевков, которые со всех сторон, идет и делает это», — объясняет актриса.

Чулпан Хаматова в ходе интервью констатировала, что в фонд действительно иногда приходят люди, которые жертвуют нечестно нажитые деньги. Возмещение части этих средств в виде благотворительности они, по названию Ксении Собчак и самой Чулпан Хаматовой воспринимают как своего рода «индульгенцию».

При этом Хаматова призналась, что не стала бы вступать в партию «Единая Россия» даже с тем предложением, что в ее фонд «Подари жизнь» в таком случае переведут миллиард долларов.

В 2012 году Чулпан Хаматова оказалась в центре скандала из-за ролика, записанного в поддержку Владимира Путина, когда тот избирался на третий президентский срок. В общественности много обсуждали возможность насильного вовлечения главы фонда для детей с тяжелыми заболеваниями в предвыборную кампанию.

В начале 2021 года актриса обновила свой юзерпик в Facebook на неделю, нанеся на него символ поддержки оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали после возвращения из Германии в Россию. В интервью с Собчак она пояснила, что не хочет «поднимать Алексея на флаг», но ситуация с арестом ее сильно возмутила.