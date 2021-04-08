"Любила сына и ругала Путина": умерла мама Дмитрия Быкова

Сын писателя, креативного редактора «Собеседника» Дмитрия Быкова – Андрей Быков, рассказал, какой была его бабушка – Наталья Быкова, умершая после продолжительной болезни на 85-м году жизни.

– Наталья Иосифовна навсегда сохранится в моей памяти как очень любящая, чрезвычайно заботливая бабушка и мать, которая меня лично очень сильно удивляла абсолютно не угасающей страстью к своему делу – учительству и литературе (много лет мама Дмитрия Быкова проработала в школе учительницей русского языка и литературы. – Прим. Sobesednik.ru).

Фото: Facebook

Наталья Иосифовна была добрым, заботливым и в меру ироничным человеком. Могла нас всех подколоть.

Но особенно я бы выделил все-таки ее любовь к своему делу. Даже когда я уже был в старшей школе, Наталья Иосифовна сохраняла очень хорошую учительскую хватку, она была действительно классным педагогом и не давала мне в этом плане спуску.

Она сама всегда много читала, просила приносить ей новые книги, с удовольствием обсуждала их с нами. Она очень любит… любила детективы, у нее было полное собрание сочинений Агаты Кристи. Бабушка очень интересовалась в принципе всей современной литературой, но, по моим наблюдениям, детективы занимали ее особенно сильно.

У Натальи Иосифовны было свойство, присущее многим бабушкам: стремление всех накормить. У нее всегда для нас, внуков, были припасены конфетки. И когда мы с моей сестрой Женей приходили к ней, бабушка угощала нас и давала конфеты с собой, без них не отпускала.

Дмитрий Быков с сыном Андреем, 2004 год//фото: Максим Бурлак/Global Look Press

По семейной традиции, каждый Новый год мы отмечали все вместе у нее дома.

Всегда была елка, мы включали телевизор, даже обращение президента смотрели… с ироничными комментариями.

Иногда папа приглашал гостей. На столе всегда были классные салаты, больше всего мне нравились бутерброды с маслом и красной рыбой. Я эти ее бутеры обожал с детства!

Бабушка всегда имела собственный взгляд на все произведения, все события. До последнего дня сохраняла живой ум и любопытство к событиям в мире, в литературе, в искусстве, в школе. Новости она или узнавала от кого-то из нас, или получала их по радио, так ей было удобнее.

Она комментировала последние события и часто была недовольна происходящим в стране, ругала Путина.

У нас в целом сложилась довольно оппозиционно настроенная семья.

Наталья Иосифовна Быкова умерла на 85-м году жизни//фото: соцсети

– Ваш отец Дмитрий Львович сильно похож по характеру на свою маму?

– Очень сильно. Меня это всегда удивляло: их два невероятно похожих характера. Часто говорят, что мальчики характером идут в мам, а девочки – в пап. Вот это тот самый случай.

Наталья Иосифовна и мой папа – два человека с очень твердым характером, местами неудобным.

Иногда у них были конфликты, они горячо спорили при мне из-за каких-то литературных вопросов. Она могла его подколоть касательно его книжек, какой-то неточности, которую он, как ей казалось, допустил. Иногда я думал: «Ой, как же так они ругаются?!» Но через пять минут они снова пили вместе чай, как ни в чем не бывало, и мило беседовали. Это не были типичные взаимоотношения доброй матери и сына. Папа и бабушка – два упрямых, но очень любящих друг друга человека.

Редакция издательского дома «Собеседник» выражает искренние соболезнования Дмитрию Быкову и всем членам его семьи в связи с уходом Натальи Иосифовны из жизни.

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