"Мне кричали, что она умрет": Хаматова впервые рассказала о трудном удочерении

45-летняя актриса в интервью Ксении Собчак призналась: она всегда думала, что станет современной мамой, которая дает своим детям полную свободу.

Однако на деле оказалось: Чулпан Хаматова – среднестатистическая скучная мать, и той свободы, которую она себе представляла, дать детям она не может из-за страха за их жизни. Появлялись мысли: «А чем это может кончиться? Она же сейчас не понимает, что она делает! Куда она пошла?»

Отпустить детей во взрослую самостоятельную жизнь, по словам Хаматовой, оказалось очень тяжело.

– Я на сто шагов прогнозирую и вижу только чудовищные сценарии, – рассказала Чулпан. – Вместо того, чтобы расслабиться и сказать: «Послушай, у них своя жизнь…»

Рассказала актриса и о том, какими странными именами хотела назвать свою дочь Арину: Саломея, Бериника. Она думала, что с таким необычным именем девочке не потребуется называть фамилию. Ведь она сама – Чулпан, и все узнают ее по одному имени. А двух других дочек актриса назвала Ася и Ия-Анстасия.

Чулпан не стала скрывать, что одна из ее дочерей – приемная.

И спустя 17 лет актриса до сих пор с содроганием вспоминает, как директор больницы кричала ей вслед: «Конечно, вам бы только попиариться!»

– Тогда это был серьезный бизнес у людей, которые за большие деньги продавали детей на Запад, на более выгодных условиях. Здесь ты обязан был отдать бесплатно. И мне не отдавали Асю очень долго, – вспоминает Хаматова. – Юридически этот ребенок был уже мой. И вдруг у нее стало появляться огромное количество болезней каких-то: порок сердца, еще что-то. Я ее навещала, она вся была истыкана, в головку им делают капельницы. Это все было невыносимо.

Чулпан предлагала пригласить стороннего врача, но ей не разрешали, а оставлять ребенка в больнице она больше не могла. И однажды уборщица шепнула ей на ухо: «Скажи, что ты с милицией придешь».

Чулпан послушалась совета этой незнакомой женщины и в тот же день смогла забрать свою дочь домой.

– И под проклятья, что она у меня умрет, забираю ее домой, – со слезами на глазах вспомнила Чулпан. – Это был какой-то серьезный бизнес наверняка, может быть, он и сейчас в какой-то степени существует.

Хаматова рассказала, что при последующих обследованиях никакого порока сердца у ее приемной дочери не нашли. И тогда она поняла, что ей специально придумывали болезни, чтобы Чулпан отказалась от девочки и ребенка забрал попечитель из-за границы.

Чулпан никогда не скрывала от дочери, что она не родная, но никаких конфликтов на эту тему в ее семье не было.

– Все, что в ней есть, помимо генетики, это – я! – с улыбкой говорит Чулпан.