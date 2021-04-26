Дорогой товарищ: Кончаловский заявил, что "Нику" следовало бы дать Алишеру Усманову

Фильм «Дорогие товарищи!» в ночь на понедельник был признан лучшей киноработой 2020 года по версии киноакадемии «Ника». Поднявшись на сцену в первом часу ночи для получения гран-при, Андрей Сергеевич неожиданно сказал:

– Этот приз должен был получать Алишер Усманов. Он удивительный человек. Я с ним сделал несколько картин. Он не инвестор, а меценат: расстается с деньгами, чтобы посмотреть, что получится. Это дорогого стоит.

Награды в разных номинациях достались двум фильмам Кончаловского – «Дорогие товарищи!» и «Грех». «Ника» в этом году была «двойная»: вручались награды как за 2020 год, так и за 2019: прошлой весной церемонию пришлось отменить из-за пандемии.

За две недели до «Ники» Андрей Кончаловский попросил убрать фильм «Дорогие товарищи!» из числа номинантов премии российских кинокритиков и киноведов «Белый слон». Это было связано с решением критиков наградить команду Алексея Навального за цикл фильмов-расследований. Четыре года назад между Усмановым и Навальным произошел конфликт, сопровождавшийся взаимными обвинениями, обменом нелестными роликами в YouTube, угрозами и судом. Кончаловский оказался единственным, кто отказался от «Белого слона», при этом гран-при достался именно «Дорогим товарищам». Член экспертного совета премии Антон Долин заявил, что передумал Андрей Сергеевич внезапно за три дня до церемонии, и что статуэтка будет ждать его в редакции журнала «Искусство кино» в надежде, что он снова передумает.