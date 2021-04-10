Андрея Кончаловского насильно объявили лауреатом в кофейне

Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» стал победителем премии российских кинокритиков «Белый слон», несмотря на то, что режиссёр просил снять его ленту с номинации. В экспертном совете премии Sobesednik.ru сообщили, что процедура снятия фильма не предусмотрена, однако режиссер имеет право не получать приз.

Вручение призов проходило в формате Zoom-конференции. Основная трансляция шла из Сахаровского центра, при упоминании которого власти ещё с 2014 года заставляют СМИ указывать, что он внесён в реестр иностранных агентов. Но о гран-при Кончаловскому должен был объявить Антон Долин, находившийся в редакции журнала «Искусство кино». В ходе церемонии в редакции отключили электричество, а потом Долина и его команду и вовсе вывели из здания под предлогом того, что оно заминировано. Антон Долин со своим мобильным телефоном перешёл в ближайшую кофейню, откуда и объявил Кончаловского победителем, несмотря на сопротивление режиссера. Долин обратил внимание, что ещё неделю назад Кончаловский не возражал против вручения награды, но за три дня до церемонии поменял своё решение. Кинокритик выразил надежду, что через три дня Андрей Сергеевич снова изменит своё мнение и получит приз, который будет ждать его в редакции «Искусства кино».

Андрей Кончаловский просил снять его с номинации, поскольку не согласен с вручением специального приза команде Алексея Навального за цикл фильмов-расследований. Ради этого приза экспертный совет премии «Белый слон» согласился выйти из-под опеки Союза кинематографистов России, председатель которого Никита Михалков усомнился в квалификации кинокритиков, решивших наградить Навального.