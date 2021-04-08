Фильм Навального о "дворце Путина" не прошел цензуру RuTube

Журналистам не удалось загрузить фильм политика Алексея Навального о «дворце Путина» на видеосервис RuTube, который по сути является российским аналогом американского YouTube. Модераторы заявили, что он нарушает авторские права, но все остальные ролики, включая сюжет «России-1» о вилле, где Навальный в Германии, были загружены без претензий.

«Открытые медиа» отмечают, что другой фильм Навального, где он звонит сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, который, предположительно, является одним из его отравителей, также успешно прошел «премодерацию».

Модераторы RuTube (принадлежит «Газпром медиа» и недавно был перезапущен) ответили журналистам, что фильм о дворце в Геленджике не может быть загружен «по причине нарушения правил платформы в отношении соблюдения авторских прав и отсутствия документального подтверждения наличия прав на публикацию контента» (отмечается, что Георгий Албуров из отдела расследований ФБК* дал «ОМ» согласие на перезалив фильма).

Тот факт, что никаких подтверждений прав при публикации другого контента ФБК, «России-1» или «Би-би-си» получено также не было, не помешал им успешно пройти премодерацию и появиться на RuTube. Причем со второго раза, когда журналисты вновь попытались загрузить ролики Навального, но с нового аккаунта, оба видео удалили.

Кроме того, из вакансии о поиске модератора для «российского аналога YouTube» следует, что заработная плата такого модератора составляет меньше 20 тысяч в месяц за 15 смен.

*ФБК объявлен российскими властями «иностранным агентом».