"Вы ни хрена не кинокритики!" Никита Михалков отреагировал на кинопремию Навальному

Оргкомитет российской премии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» в воскресенье официально объявил о решении вручить Алексею Навальному специальный приз «Событие года» за серию документальных фильмов-расследований.

Sobesednik.ru спросил об отношении к этому одного из главных оппонентов Навального – главу Союза кинематографистов России Никиту Михалкова.

– Понимаете, ки-но-кри-тик – он должен оценивать кино. Мне как-то неловко считать себя режиссёром, если режиссёр Навальный. Он к кино не имеет отношения. Если вы даёте приз за политику, ну, дорогие мои, вы так и говорите. А когда вы хотите дать программе Навального приз как кинематографическому произведению, то вы ни хрена не кинокритики, вот и всё.

Между тем самое нашумевшее расследование Алексея Навального «Дворец для Путина», набравшее 115 млн просмотров, принято считать именно документальным фильмом. Президент фестиваля «Артдокфест» Виталий Манский ранее также подтвердил Sobesednik.ru, что «Дворец для Путина» является фильмом. Более того, на конкурсе «Артдоксеть» работа Навального «Чайка» однажды уже побеждала.

Кинокритики были весьма настойчивыми: чтобы оформить решение о вручении Алексею Навальному приза, пришлось по итогам скандального обсуждения вывести премию «Белый слон» из-под крыла Союза кинематографистов, в том числе лишившись финансовой поддержки структуры Михалкова. Соответствующее заявление подписали несколько десятков известных критиков, в числе которых экс-президент ФИПРЕССИ (Международной федерации кинопрессы) Андрей Плахов, Антон Долин, Юрий Богомолов, Виктор Матизен, Леонид Павлючик, Андрей Шемякин, Вячеслав Шмыров, Алёна Солнцева.

Помимо Алексея Навального и его соавторов, спецпризы «Белого слона» достанутся Илье Хржановскому за проект «Дау» и его отцу Андрею Хржановскому за вклад в искусство кино, а также за только что вышедший мультфильм «Нос, или Заговор не таких».

За главный приз «Белый слон» в номинации «Лучший фильм» будут бороться «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского, «Конференция» Ивана Твердовского, «Пугало» Дмитрия Давыдова, «Глубже!» Михаила Сегала. Номинантами в категории «Лучший сериал» стали «Псих», «Мёртвые души» и «Чики».