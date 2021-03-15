Михалков: Желаю брату "Оскара", но в его фильме нет ни цветных, ни однополых. Видео

Режиссёр Никита Михалков вновь критически высказался об американской киноакадемии. Накануне представления фильма «Сибирский цирюльник», который спустя 23 года вышел в ограниченный прокат в России, Sobesednik.ru спросил его о перспективах на «Оскаре» российского фильма «Дорогие товарищи!», который снял его брат Андрей Кончаловский. Этот фильм отправлен в качестве кандидата от России национальным оскаровским комитетом.

– Знаете, «Оскар» невероятно видоизменился. Там [в фильме] нет ни цветных, ни однополых, так что, не знаю… Я бы очень желал моему брату, чтобы он получил «Оскар», но «Оскар» сегодня стал настолько идеологическим, что нужно исполнять определённые правила для того, чтобы на него рассчитывать. Это не обсуждение художественного произведения, а исполнение тех законов которые сегодня в Голливуде и в Америке существуют.

Фильм «Дорогие товарищи!», рассказывающий о расстреле мирной демонстрации советских рабочих в 1962 году, вошёл в шорт-лист из 15 фильмов в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В понедельник, 15 марта, станет известно попал ли он в число пяти номинантов. Сама церемония в этом году из-за пандемии перенесена на 25 апреля.

Никита Михалков, выступая в воскресенье перед показом фильма «Сибирский цирюльник» со сцены в столичном кинотеатре «Космос», также рассказал историю о том, как американцы не хотели, чтобы «Цирюльника» смотрели в Южной Америке, и выкупили его для этого:

– Я приехал в Аргентину на кинофестиваль, там показывали эту картину. Аргентинцы плакали, смеялись, как это происходит и с нашими зрителями. И меня спрашивали, почему этой картины нет в Аргентине. Я звоню нашему продюсеру Мишелю (француз Мишель Сейду. – К.Б.), он говорит: «Мы продали лицензию на всю Южную Америку Бразилии». – «И что?» Оказывается, американцы выкупили эту лицензию, заплатили кучу денег, чтобы и рядом не было этой картины. Если она вызывает ощущение, что это что-то не то для цивилизованного мира, мне хочется вспомнить замечательную фразу: «Что русскому хорошо, немцу смерть».