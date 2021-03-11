Навального наградят российской кинопремией в апреле

Но эта награда дорого обошлась и, возможно, ещё обойдётся организаторам церемонии.

Алексею Навальному и его «творческой группе» всё-таки будет вручена премия российских кинокритиков «Белый слон» за цикл фильмов-расследований. Таково решение экспертного совета премии. Об этом Sobesednik.Ru сообщил экс-глава Гильдии киноведов и кинокритиков России Виктор Матизен.

Решение российских кинокритиков, официально ещё не объявленное, вызвало резкую реакцию Союза кинематографистов России (СК), в который входит и гильдия пишущих о кино. Подконтрольный Никите Михалкову СК отказался от организационной и финансовой поддержки премии «Белый слон», а нынешний президент Гильдии Кирилл Разлогов заявил о выходе структуры из учредителей и организаторов премии.

Премия «Белый слон» вручается в России с 2005 года (до этого с 1998 года была известна под названием «Золотой овен»). Теперь российские кинокритики намерены вручать «Белого слона» независимо от Союза кинематографистов и своего членства в нём.

Ближайшая церемония, по словам Виктора Матизена, пройдёт в апреле. Предполагается, что на ней и произойдёт вручение спецприза, предназначенного для Алексея Навального.