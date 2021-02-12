Михалков пытается помешать выдвижению фильма Навального на кинопремию

Экспертный совет премии кинокритиков России «Белый слон» провёл предварительное голосование по выдвижению фильма Алексея Навального «Дворец для Путина» на награждение специальным призом. Большинство экспертов высказались за. Об этом Sobesednik.Ru рассказал кинокритик и член экспертного совета Виктор Матизен.

– Решение пока не принято, – сказал г-н Матизен. – Имеется яростное противодействие призу для Навального: мол, это не кино и якобы подделка, манипуляция. С другой стороны, это может бросить тень на Союз кинематографистов. Это [мнение] сверху нам спускают.

– «Сверху» – это откуда?

– От Михалкова и правления Союза. Идёт такая волна: мол, гильдия [киноведов и кинокритиков России] является подразделением Союза кинематографистов и не имеет права присуждать такого рода спорные призы. Но «Белый слон» имеет к гильдии весьма косвенное отношение.

– А в какой форме идут эти месседжи от Михалкова?

– Правление Союза и лично Никита Сергеевич против этого фильма. А мотивируют так: когда об этом будет писать пресса, она невольно бросит тень на Союз. Уже был эпизод, когда Киносоюз отметил фильм Навального, и в Союзе кинематографистов, который является его конкурентом, страшно переполошились. Потому что кто-то в СМИ перепутал два союза.

Союз во главе с Михалковым ни в коем случае не может хвалить фильм Навального. Упаси Боже! Эти люди ненавидят Навального и его кино.

– Что по раскладам внутри кинопремии?

– Было проведено предварительное голосование членов экспертного совета. Не решающее, а предварительное: опрос мнений. Большинство высказалось за то, чтобы дать фильму Навального приз «Событие года». Формального голосования ещё не было. Ждём. Но я не уверен, что о его результатах можно будет говорить раньше, чем состоится само вручение, и смогу вам рассказать. Как на любой премии, не все призы оглашаются заранее.