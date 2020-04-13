В эпоху самоизоляции мы все немножко "Дау"

Режиссер Илья Хржановский планирует в ближайшие дни выложить все части своего скандального и монументального проекта «Дау» в свободный доступ в интернете. Проект обретёт дополнительный интерес не только с учетом отказа Минкульта выдать прокатное удостоверение всем сериям кинопроекта (из-за «пропаганды порнографии»). Но и с учетом изменившегося мира: замкнутое пространство было главным условием реалити-шоу Ильи Хржановского, а изучение психологии человека в этом пространстве – главной целью.

Немаловажно и то, что у многих россиян теперь гораздо больше времени на погружение в этот местами реалистичный, местами псевдореалистичный мир. Не исключено, что теперь они будут узнавать в героях не абстрактных подопытных кроликов, которых поместили в странные и необычные условия. Теперь точно так же камеру можно поставить в собственной квартире и изучать самого себя и окружающих в изменившихся реалиях изоляции. Все эти бродящие по сети видеоприколы «5-й день карантина», «16-й день карантина» со сходящими в четырёх стенах людьми и животными получают серьёзную альтернативу с совершенно противоположным посылом.

Ценность «Дау» в том, что это было снято задолго до глобальной эпидемии, и тогда можно было оперировать такими пространствами как научный институт или даже целый город. Тянет ли проект режиссёра на серьёзное исследование психологии человека в замкнутой системе, мы увидим уже очень скоро. Почти нет сомнений в том, что кто-то будет в восторге, а кто-то сморщится и, отплёвываясь, поставит жесткий дизлайк.

Илья Хржановский // Фото: Global Look Press

Еще одним интересом Ильи Хржановского была природа тоталитаризма. И здесь снова возможны параллели с тем, что мы видим за окном, сидя на карантине. И в Западной Европе, и в России активно обсуждается ситуация, когда власти принимают жесткие меры, недопустимые в обычной обстановке, в том числе меры по слежению за гражданами. Будет чрезвычайно интересно посмотреть, чем расставленные по Москве камеры «умного города», с помощью которых власть может следить за передвижениями горожан, отличаются от камер режиссера, следивших за жизнью актеров и других участников его проекта в замкнутом пространстве. Повсеместно закрытые границы, введенный в отдельных странах комендантский час, жесткие ограничения на выход из помещений, тоже возвращают нас к реализованному уже проекту Хржановского. Изменились ли разве что причины: контроль не ради власти, а всё-таки ради снижения последствий эпидемии.

Запреты Минкульта, углядевшего «пропаганду порнографии», здесь уходят на второй план. Они вообще будут всё чаще уходить на второй план, потому что культурные события теперь царствуют в онлайне, а в интернете ограничений пока гораздо меньше: секс, мат, алкоголь, курение – всё это регулируется другими институциями и, как правило, мягче. В этом смысле от проекта Ильи Хржановского не стоит ждать целомудренной гармонии. Скорее жёсткой и местами гипертрофированной правды жизни.

Режиссер сообщил «Собеседнику», что о дате выхода «Дау» в интернете он объявит в четверг, 16 апреля.