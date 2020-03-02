Ольга Романова: в "Дау" показан ужас России – сначала изнасилуют, потом дадут срок

Несколько кинокритиков из России были так возмущены участием фильма Хржановского «Дау. Наташа» в конкурсе Берлинского кинофестиваля, что написали письмо протеста руководителю Берлинале Карло Шатриану.

Напомнив о деле Харви Вайнштейна, журналисты указывают на этическую проблему, которую, по их мнению, несёт показ фильма, где есть сцены «несимулированного психологического и физического насилия с участием непрофессиональной актрисы, а также сцены секса людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения».

Как в принципе фестиваль страны первого мира может поддерживать фильм, участники которого поставлены в ситуацию злоупотребления властью? — спрашивают критики из России.

Словом, скандал вокруг проекта «Дау», некоторые части которого запрещены к показу у нас в стране, и не думает утихать.

На что в этой истории следует обратить внимание, мы спросили Ольгу Романову, журналиста и главу правозащитной организации «Русь сидящая», которая из-за угроз и преследований была вынуждена уехать из России в Германию, где, собственно, она и побывала на премьере «Дау. Наташа». Что немаловажно, на премьере были и актрисы, которых считают жертвами Хржановского, — и выглядели они, по мнению Романовой, вполне благополучными и радостными.

— Обвинения, в общем, серьезные предъявляются. В частности, кинокритиков возмущает, что, по их мнению, непрофессиональные актеры подвергаются насилию, совершенно не понимая, в чём они участвуют. Претензии в том, что исполнители снимались в невменяемом состоянии, что они реально пьют водку прямо в кадре и реально все это делали, находясь под воздействием алкоголя. Все это выглядит действительно ужасно, — считает Ольга Романова. — Но я не понимаю, почему бы не поговорить с актрисами и не разъяснить, что им надо возмущаться? Но ведь никто не сделал такой попытки, никто же не спрашивает «жертв», каковыми считают этих актрис, а сами они ничем не возмущаются.

— То есть это шум ради шума?

— Идёт обычное сотрясание воздуха. Давайте тогда пойдем всем нашим комсомольским собранием на порносайты, найдём раздел БДСМ и будем спасать всех, кто там снимался. Или давайте выложим личные данные девушек, снявшихся в свежем порноклипе Тиля нашего Линдерманна, и тоже начнём их «спасать». Зачем останавливаться? Мы здорово поднаторели в деле инквизиции, спасая путём уничтожения. Давайте для начала спросим тех, кого шумно «спасаем», хотят ли они, взрослые люди, такого спасения.

— А всё-таки эти сцены действительно настолько шокирующие? Говорят, там настоящее изнасилование бутылкой?

— Там вообще весь фильм шокирующий! Смотреть это очень тяжело и невозможно. Но я, когда его смотрела, как раз думала о сегодняшнем дне России. Мне кажется, что Хржановский, говоря о том, что снимал фильм про ужасы тоталитарных сталинских времен, лукавит. Он не про старые ужасы снимал. Недаром лексика в «Дау» абсолютно современная. То есть у него вещный мир — из старой жизни, а лексика — из 2020 года. Невозможно предположить, что чулки и панталоны режиссёр взял аутентичные, а про лексику вдруг забыл. Весь этот «карнавал» — он про сегодня. Про изнасилование бутылками в российских ОВД сейчас. Про то, как пытают сейчас в российских тюрьмах. Как к гениталиям привязывают провода и пускают ток. «Дау» — это не кино, это то, что происходит сейчас в России, где тебя сначала изнасилуют бутылками, а потом дадут огромный срок. Вот где настоящий ужас. Вот что лично мне показал Хржановский. У Ильи получилось донести до публики этот кошмар. Он заставил нас думать и спорить.

— А методы?

— Да, методы сомнительны — ну так давайте обсудим сомнительность этих методов! Однако мы видим дело «Сети» (организация запрещена в России): люди, находящиеся в тюрьме, нашли в себе силы заявить о пытках. И я хотела бы всё-таки, чтобы защитники актрис «Дау. Наташа» выслушали самих актрис. Но разве есть заявления о пытках самих исполнительниц? Я вижу их в Берлине. Вот они в красивых платьях позируют перед фотографами. Они совершенно трезвые выходят на сцену к публике. Вокруг европейская демократия — крикните нам SOS, и этого будет достаточно, чтобы все кинулись на защиту. Но они же молчат.