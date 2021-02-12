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Евгений Цыганов: Не верю, что мы живем в конченой стране. Есть приличные люди

Общество
20:12, 12 февраля 2021

Евгений Цыганов: Не верю, что мы живем в конченой стране. Есть приличные люди
Евгений Цыганов//фото: Global Look Press
Евгений Цыганов//фото: Global Look Press

Популярный актер, звезда сериала «Оттепель» и фильма «Цой» Евгений Цыганов рассказал, почему решил подписать письмо к властям РФ с требованием прекратить политические репрессии.

В связи с протестными акциями, которые прошли по стране в январе 2021 года в защиту Алексея Навального, многие деятели культуры записали свои видеообращения, либо сами вышли на уличные акции. Увидев масштаб задержаний и действия силовиков, более 180 актеров, режиссеров, писателей, ученых и общественных деятелей подписали открытое обращение к властям РФ с требованием изменить законодательство о проведении собраний, а также освободить задержанных и арестованных, прекратить «заведенные по политическим мотивам надуманные уголовные дела».

– Я не политик и свои политические взгляды, как и религиозные, стараюсь держать в себе, – комментирует Sobesednik.ru один из подписантов этого обращения актер Евгений Цыганов. Кстати, в свое время он поддерживал и фигурантов «московского дела».

У меня позиция простая: мне не нравится, когда на улицах бьют и сажают людей из-за их взглядов.

Очень много сейчас арестов! Наблюдаю, как представители силовых структур позволяют себе так общаться, не имея даже знаков отличия. Кто это такие?! Я не зову на баррикады, потому что потом перед этими людьми, которые пойдут за мной, я же буду отвечать. А мне, если задержат, думаю, проще будет выйти из отделения полиции, чем пареньку, который захотел постоять на улице с плакатом.

Конечно, можно промолчать, но можно сказать, чтобы знали: я против насилия! – продолжает Цыганов. – Против того, чтобы нарушались права. Такого не должно быть!

И я не считаю, что мы живем в конченое время, есть приличные люди, и порядочных должно быть больше…

Разве это в порядке вещей, когда парни с дубинками мутузят человека, забирают его в отделение, отбирают телефон, не дают есть и пить, сходить в туалет?! А утром устраивают суд без адвоката – и приговор...

– Евгений, но вы слышали, что теперь к некоторым так называемым протестантам применяются санкции? Например, имя актрисы Центра имени Мейерхольда Марии Шалаевой после того, как она оказалась на уличной акции, убрали с официального сайта этого Центра…

– Зачем Маше Шалаевой расстраиваться, что убрали ее страничку с сайта Центра имени Мейерхольда?! Мы выросли в стране со страшной историей. Волосы дыбом, когда читаешь, слышишь о тех репрессиях. Но сейчас, спасибо, двадцать первый век на дворе.

Меня больше тревожит, что люди с разными взглядами так ненавидят друг друга. Лично у меня нет страха, что из-за моих взглядов уберут мою страничку с какого-либо сайта или не утвердят в кастинге федерального канала. Если вдруг узнаю, что существуют такие списки неугодных власти деятелей культуры… Что ж, значит, я живу в такой стране и в такое время... Но позвольте мне надеяться, что это не так.

Теги: #Знаменитости #новости звезд #Евгений Цыганов #Митинги в поддержку Навального

Рубрика: Общество

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