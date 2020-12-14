"Гафт не осуществил последнюю мечту!": Сафронов обещает выполнить волю актера

Смерть Гафта стала настоящим шоком не только для зрителей, но и для его друзей-артистов. Полтора года назад Валентин Иосифович перенес инсульт и с тех пор проходил реабилитацию в различных клиниках. Он стал вести затворнический образ жизни и почти ни с кем не общался. Один из немногих избранных друзей, навещавших Гафта, был его старинный друг, знаменитый художник Никас Сафронов.

– Мы познакомились с Валей в 1991 году в Кремле. Он увидел, как я шел и о чем-то беседовал с Горбачевым, и поинтересовался у окружающих: «Кто это?», – рассказывает Никас. – А вскоре я сам подошел к нему и признался, что я его большой почитатель. Мы разговорились и оказались на одной волне. Обменялись телефонами и уже на следующий день ужинали вместе.

Я подарил Гафту книгу со своими работами, хотя, честно говоря, не был доволен ею – эклектично выбранные картины, непрофессиональные фото, плохая печать. Но в те времена, справедливости ради, в нашей стране сложно было напечатать альбом в хорошем качестве.

Никас Сафронов

Однако, как вспоминает Сафронов, Валентину Иосифовичу книга понравилась: в ней было много символизма и сюрреализма – того, что ему было близко. И он уже через несколько дней зачитал Никасу несколько стихотворений, написанных на его картины. Так продолжалось года два-три.

– И потом мы с Валей придумали, что обязательно выпустим совместную книгу – с моими картинами и его стихами, – продолжает Сафронов.

Гафт в то время переживал сложности в личной жизни, поэтому с головой погрузился в работу над книгой – она явилась для него отдушиной. Как он тогда говорил, она буквально спасла его.

Совместное произведение актера и художника увидело свет в 1994 году. Впрочем, по признанию Никаса, оба автора не сильно были довольны конечным результатом: Сафронов понимал, что многие картины лучше было бы заменить, а Гафт был недоволен ошибками, которые были допущены при издании книги. Тем не менее, первый тираж разошелся буквально за полтора месяца.

– И мы с Валей решили, что когда-нибудь продолжим наше творчество и выпустим новую книгу, – говорит художник. – Несмотря на то, что мы стали реже видеться, Валя время от времени брал новые картины за образец и писал новые стихи. Как-то лет семь лет назад, когда я был в Крыму, мне приснился сон, что Гафта не стало. Проснувшись, я забеспокоился и тут же позвонил ему. Валя отшутился и сказал, что это знак: нужно, наконец, сделать совместную книгу.

Медленно, но работа все-таки пошла. Никас тщательно отбирал свои картины, Валентин Иосифович писал на них новые стихи. Некоторые работы были написаны Сафроновым специально для стихов Гафта. Книга разошлась с огромным успехом.

– Видя результат, мы решили сделать новый альбом, где я нарисую серию картин на героев его эпиграмм и также на его ранние стихи, – делится с нами Сафронов. – Хотя год был для страны печальным, для нашего совместного проекта он оказался удачным. Из-за пандемии заказов у меня было немного, поэтому я с удовольствием весну посвятил этому новому проекту. Так появились Юрский, Волчек, Смоктуновский, Пастернак, Крамаров, Ахеджакова, а еще живописная серия на его ранние любимые им стихи: «Пиво», «Нож», «Зайчики», «Черепашка» и так далее. Мы решили назвать книгу «Я и ты»» – по названию стихотворения, написанного на мою картину «Нострадамус». Валя очень ждал эту книгу и говорил мне: «Никасевич, это будет самая лучшая книга в моей жизни».

Но вот тут-то и начались проблемы, как рассказывает Никас. Книга должна была выйти еще этим летом, к Московской книжной ярмарке. Однако издательство вынуждено было отказаться от печати – другое издательство предъявило права на эксклюзивную печать стихов Гафта, выданную им ранее. При этом оно само не смогло издать книгу из-за отсутствия средств на печать и гонорары. Справедливости ради, стоит отметить, что Валентин Иосифович не сильно был уверен в своем стихотворном гении, поэтому легко раздавал права на свои произведения. Насколько мы знаем, они были и у Никаса, и еще у нескольких издательств.

– Я понимал, насколько важно Вале увидеть эту книгу, поэтому отказался от своего гонорара, а Гафту пообещал выплатить из собственного кармана – только бы издать это произведение, – признается живописец. – Но издательство все равно задерживало выпуск из-за каких-то непонятных бюрократический проволочек. Валя уже был сильно болен, я приезжал к нему, рассказывал о том, как продвигаются дела, и успокаивал, что в скором времени привезу ему из типографии книгу.

Сафронов очень надеялся, что она до конца лета окажется на полках магазинов. Понимая, что здоровье его друга все время ухудшается, поэтому лучше не затягивать.

– Мне невыносимо жаль, что я не успел осуществить его мечту. И Валя так и не смог подержать в руках эту книгу, – сетует Никас.

Но я обещаю, что обязательно исполню последнюю волю Гафта и выпущу в свет наше с ним совместное детище.

Я думаю, для многих, кто не сильно знал Гафта как поэта, это будет откровением: они узнают, что он был не только великим актером, но и невероятно талантливым Поэтом с большой буквы.