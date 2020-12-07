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Никас Сафронов назвал идеальный состав звезд для "Голубых огоньков"

Шоу-бизнес
17:43, 07 декабря 2020

Никас Сафронов назвал идеальный состав звезд для "Голубых огоньков"
Никас Сафронов // Фото в статье: Global Look Press
Никас Сафронов // Фото в статье: Global Look Press

Художник Никас Сафронов заявил, что зрители отказываются смотреть новогодние телешоу из-за одинаковых артистов, «как из инкубатора».

Пандемия внесла коррективы не только в жизнь людей, но и в их отношение к зрелищным мероприятиям. Теперь зрители призывают телеканалы отменить в этом году «новогодние огоньки». В интернете создаются петиции с требованием не тратить огромные деньги на их съемки. Ведь, по мнению зрителей, федеральные каналы не показывают в Новый год ничего стоящего: одни и те же артисты выступают из года в год на фоне похожих декораций, которые как будто мигрируют с канала на канал. Как известно, Валерий Меладзе призвал коллег бойкотировать телевизионные съемки (впрочем, по другой причине – «обнищания» звезд).

А вот художник страны Никас Сафронов признался, что понимает зрителей.

– Я в последние годы редко смотрю «новогодние огоньки», – говорит Никас. – На мой взгляд, они стали слишком одинаковые, похожие друг на друга.

Я понимаю зрителей: им, наверное, обидно, что выступают одни и те же исполнители. Людям практически не показывают новые лица, которые народ, возможно, хотел бы увидеть.

Наверное, в какой-то степени правильно, что люди критикуют «огоньки», – продолжает Сафронов. – Те, кто их делает, должны понимать, что под лежачий камень вода не течет. Надо всегда находить новые формы и возможности, которые заинтересуют зрителей. Может быть, cтоит обратить внимание, например, на китайцев, французов, бельгийцев, немцев. Посмотреть, какие они снимают шоу в праздничные дни, и перенять что-то у них. «Новогодним огонькам» в России не хватает новых форм: это абсолютно точно.  

С другой стороны, как считает Никас, вполне вероятно, что в Новый год телеканалы стремятся учитывать интересы своего основного зрителя – ведь в это время у телевизора собираются, как правило, люди пенсионного возраста.

– Они не знают всех этих «звонких», «скользящих», «гремящих», «проходящих» и других молодых артистов, которые называются селебрети нового поколения и плохо поют даже под фонограмму. Они все на одно лицо, как будто из инкубатора, – делится своим мнением художник.

Основная аудитория огоньков – люди брежневской эпохи. И, конечно, им нужно дать то, что вызывает у них уважение.

У нас есть хорошие артисты, которых эти люди обожают. Во-первых, Алла Пугачева: ее любят уже многие годы, и она не перестает нас удивлять. Во-вторых, Ирина Аллегрова, которая и по сей день собирает огромные стадионы поклонников. Кто еще должен выступать в Новый год? Жаль, что нет Ирины Отиевой, у которой просто прекрасный душевный голос. Тот же Валерий Меладзе, хотя вы и говорите, что он призвал коллег бойкотировать «Голубые огоньки» в этом году, всегда вызывает хорошие эмоции своим замечательным голосом. Наверное, зрителям будет приятно видеть того же Гарика Харламова – он очень харизматичный, с прекрасным юмором. Думаю, мало у кого вызывает раздражение Ваня Ургант, у которого тонкое чувство юмора.

Ирина Аллегрова

Хорошие, веселые актерские байки всегда украшали «новогодние огоньки».

Я уверен, зрители всегда с удовольствием и любовью принимают таких актеров, как Никита Михалков, Александр Ширвиндт, Лия Ахеджакова, Василий Лановой, Алиса Фрейндлих, Станислав Любшин, Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Михаил Боярский, Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Володя Машков, Женя Миронов. Я бы добавил сюда замечательного ведущего, которого любит вся Россия, – Николая Николаевича Дроздова. Андрона Кончаловского, который прекрасно говорит и умеет держать аудиторию. И еще многих других из старой, проверенной, настоящей академической школы. Именно с этими людьми можно сделать хорошее шоу, которое обязательно оценят зрители.

Андрей Кончаловский

Теги: #Новый год #Знаменитости #Никас Сафронов #Алла Пугачева #Меладзе #Ахеджакова #Кончаловский #новости звезд

Рубрика: Шоу-бизнес

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