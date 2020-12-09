"Звезды просто издеваются": Сафронов призвал "нищих" артистов доставать заначки

По словам художника Никаса Сафронова, российские звезды заработали на несколько поколений вперед.

Знаменитости продолжают жаловаться на жизнь, что вызывает возмущение у всех трезвомыслящих людей. Так, например, юмористка Елена Борщева недавно заявила, что она не может заработать 500 тысяч рублей в месяц, необходимых ей для комфортной жизни, а Елена Воробей потребовала у государства субсидий.

Впрочем, Никас Сафронов жалующихся артистов не поддержал. И хотя художник из-за пандемии сам лишился основных источников дохода, он не унывает.

– Я предполагаю, что у многих, кто сейчас жалуется на жизнь, наверняка есть большие финансовые запасы, которые они просто не хотят тратить, – считает Никас. – Поверьте, многие звезды имеют отложенные на черный день деньги, которые позволяют им прожить не один, не два, а десятки лет – просто более скромной жизнью, чем та, к какой они привыкли.

Помните анекдот про умирающего деда, внука и бабушку? Дедушка просит: «Внучок, принеси мне рыбки, поем перед смертью». Внук прибегает и говорит: «Бабушка сказала, что это на потом».

В случае с нашими звездами такая же ситуация: скорее всего деньги у них есть, но тратить сейчас не хотят.

Я слышал, что многие артисты распустили свои коллективы, оставили без зарплаты людей, которые их поддерживали и долгие годы были им верны, помогая им зарабатывать хорошие гонорары, – продолжает Сафронов. – Я думаю, несправедливо отказываться от своих помощников именно сейчас. Наоборот, в эти трудные времена им нужно помогать. Я во время пандемии не уволил ни одного своего сотрудника.

Очень странно слышать, что наши звезды жалуются на нехватку денег. Они забыли, что все в нашей жизни – временно. Да, они раньше на протяжении многих лет зарабатывали большие деньги, привыкли к роскошному образу жизни. Сейчас таких трат они себе позволить не могут, поэтому чувствуют себя не очень хорошо. Но просить помощи у государства – это может быть расценено как издевательство теми людьми, которые действительно в этом нуждаются.

Сафронов рассказывает, что сам никогда не просил у государства помощи и всегда надеялся только на свои силы. Хотя и он, как многие, пострадал от коронавируса.

– Я тоже потерял основные источники дохода – от продажи картин на выставках и клиентов-коллекционеров, тем более многие из них были иностранными гражданами, – продолжает Сафронов. – До пандемии мои выставки посещали по миллиону человек в год, а сейчас во многих регионах музеи просто закрыты. Тем не менее, именно в это сложное время я понял, что, наоборот, мне нужно больше заниматься благотворительностью.

В этом году я отправил два миллиона рублей в Дагестан: я являюсь народным художником и почетным гражданином Каспийска. Для детей из малоимущих семей этого города приобрели 200 наборов гуманитарной помощи. Весной по просьбе ульяновских врачей купил аппарат ИВЛ за 2 с лишним миллиона для детской инфекционной больницы Ульяновска. Во многие детские больницы отправил для врачей защитные маски с моими картинами. В Санкт-Петербурге проводил конкурс детских рисунков, и все участники – а их больше двух тысяч человек – получили от меня сладкие подарки. У себя дома провел мастер-класс для подмосковных врачей из «красных зон» и каждому вручил презенты…