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"Чуть не загнулась!": Елена Воробей впервые рассказала, как переболела коронавирусом

Шоу-бизнес
20:57, 07 декабря 2020

"Чуть не загнулась!": Елена Воробей впервые рассказала, как переболела коронавирусом
Елена Воробей // Фото: Global Look Press
Елена Воробей // Фото: Global Look Press

Звезду «Аншлага» мог заразить COVID-19 ее же любимый человек.

Елена Воробей еще летом переболела коронавирусом. Но только сейчас она раскрыла все подробности своего лечения. Как оказалось, даже после выздоровления юмористка долго не могла вернуться к нормальной жизни, страдая от затяжной депрессии. 

Воробей предполагает, что подхватить коронавирус она могла от своего же любимого мужчины, за которого, возможно, вскоре выйдет замуж.

– Пришел любимый и сказал: «Я ничего не понимаю, чувствую себя замечательно. Но мы сдавали тесты, и у меня коронавирус!» – вспоминает 53-летняя Елена.

С этого дня юмористка начала прислушиваться к себе. Сначала ей казалось, что вирус ее обошел стороной, но однажды Воробей проснулась среди ночи от страшной боли в мышцах.

– Я выпила таблетку болеутоляющего, – продолжает звезда. – Удалось уснуть. Проснулась от новой волны боли, которую уже невозможно было снять ничем… Потом было маленькое повышение температуры. Я запивала это все имбирем с лимоном и медом. На третьи сутки появилась какая-то незнакомая тяжесть в груди. КТ показало уже двухстороннюю пневмонию, 20 процентов поражения легких.

Лечение Елена Воробей проходила дома.

– Мне выдали горсть медикаментов. Я набросилась на это опрометчиво, – вздыхает юмористка.

С двумя таблетками мощнейших антибиотиков я чуть не загнулась… Мне стало плохо. У меня началась жуткая тахикардия.

Через некоторое время Елене Воробей все же удалось справиться с побочными эффектами антибиотиков, а также побороть коронавирус. Но последствия еще долго не давали юмористке покоя.

– У меня была жуткая депрессия, – делится артистка в программе Леры Кудрявцевой «Звезды сошлись» на НТВ. – Ощущение какого-то аквариума на голове. Ты не можешь мыслить позитивно. Я оптимист по жизни, очень позитивный человек. Но я не могла выкарабкаться из этого состояния… Были также осложнения на уши и печень болела.

Сейчас Воробей старается помогать своим знакомым, которые также познали на себе все «прелести» COVID-19.

– Могу сказать, что нескольким людям я очень вовремя помогла, – констатирует Елена. – Просто столкнулись многие с проблемой, что из-за загруженности больниц невозможно было попасть на КТ. Звонит мне как-то режиссер нашего театра и говорит: «Я не знаю, что мне делать, мне через две недели назначили КТ». А у него явно коронавирус. Я говорю: «Вы не доживете!» Я ему дистанционно помогала найти клинику. Его спасли.

А еще я начала этот год с поломанной руки и ремонта. Так вот, ремонт у меня затянулся, потому что прораб исчез. Он перестал отвечать на звонки. И вдруг он пишет: «Мне очень плохо, я не могу дышать, у меня кашель». И опять исчез. Я нашла его родных, выволокла его и помогла устроиться на КТ.

Тема: "Уханьский" коронавирус Елена Воробей

Теги: #Знаменитости #Аншлаг #новости звезд #Кудрявцева

Рубрика: Шоу-бизнес

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