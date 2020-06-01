Заболевшая Елена Воробей назвала коронавирус "чьим-то подарком на день рождения"

Звезда «Аншлага» Елена Воробей заразилась COVID-19. Где она могла подхватить инфекцию и как чувствует себя сейчас, юмористка рассказала в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru.

На наш звонок Елена Яковлевна отреагировала доброжелательно, однако говорила с трудом. Испытывая явные проблемы с дыханием, делала долгие паузы между предложениями. По словам юмористки, она больна уже четвертый день. Но артистка, как убедился наш корреспондент, не теряет оптимизма и даже шутит на тему своей болезни.

– Все началось с кашля, жжения в груди – так и начинается пневмония, которую мне поставили, – подтвердила свою болезнь Воробей. – На третий день появилась потеря обоняния, мне можно подсунуть все, что хочешь. Помимо всех симптомов, появилась паника. Вчера, почувствовав себя лучше, решила сделать упражнения для легких. Я перестаралась, мне стало плохо. Сегодня я уже веду себя спокойно, сдерживаю свой темперамент и желание выкарабкаться.

– Как сообщили о болезни своему отцу (артистка не хотела его волновать и очень переживала за его реакцию. – Прим. Sobesednik.ru)?

– Мы с папой сдавали тест вместе, анализ ПЦР. Я до него сдала свой первый тест, но мне это нужно было как-то завуалировать, поэтому прошла его повторно. Когда узнала отрицательный результат папы, поспешила его обрадовать, а позже, когда он обрадовался, закричал «Ура!», уже сказала, что у меня тест оказался положительным.

Папа очень переживает, звонит несколько раз в день, всячески поддерживает.

– Не думали, где могли подхватить эту заразу?

– КПД этих мыслей равен нулю. Смысла нет думать об этом. Заражаются люди, которые сидят дома, моют пакеты, руки по миллиону раз. Неизвестно, кого выбирает эта болезнь.

Мои родные спрашивали меня, что мне подарить на день рождения (его артистка отмечает 5 июня. – Прим. Sobesednik.ru), у меня ведь все есть. Вот только ковида у меня не было, и кто-то накануне моего дня рождения сделал мне подарок. Сплошная экономия, даже не позовешь никого. Я-то зову всех, но они почему-то отказываются.