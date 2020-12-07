"Содержать не могу": Наташа Королева объявила о роспуске своего коллектива

У певицы, оставшейся без концертов из-за коронавируса, нет денег на выплату зарплаты своим музыкантам.

Непростые времена переживают звезды шоу-бизнеса, лишенные выступлений и как следствие дохода. Наташа Королева, например, была вынуждена распустить свой коллектив. Об этом Sobesednik.ru рассказала звездный дизайнер Аника Керимова, которая уже несколько лет создает для «русалки» сценические костюмы.

– Перед тем как улететь в Африку, Наташа заглядывала в наш Дом Моды, – рассказывает Аника. – Увидела помещение, которое раньше использовалось у нас как салон красоты, и спросила: «Аника, а где твои специалисты?» Я ответила, что от салона красоты пришлось отказаться. Эти площади мы отдали под производство.

Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко // фото: Global Look Press

Наталья вздохнула: «Я тоже закрыла свой салон красоты. В него во время пандемии нужно было вкладывать большие деньги, поэтому решила отказаться».

Помимо закрытия салоны красоты, Королева распустила и свой музыкальный коллектив. Платить музыкантам звезда больше не в силах.

– Наташа, конечно, переживает из-за этой ситуации, – продолжает Аника. – А как ей еще поступить, если концертов и выступлений нет и в ближайшее время из-за пандемии не предвидится?

«Сердце кровью обливается, у меня коллектив – суперпрофи, – сказала Наташа. – Но больше содержать их не могу».

Правда, Наташа поступила очень благородно: перед этим всем ребятам дала премии. Она надеется, что вскоре ситуация с коронавирусом нормализуется, и вновь появится работа.

По словам Аники, в Африке Наташа планирует как следует перезагрузиться. В последний год в жизни артистки произошло немало потрясений.

Постройневшая Наташа Королева с Аникой Керимовой и Идой Достман // фото: Instagram

– Все испытания, которые выпали на долю Наташи, мне кажется, сделали ее только сильнее, – говорит Керимова. – Она стала еще более красивой и эффектной. Когда я выложила наши совместные фотографии в социальные сети, многие ее не узнали. «Наташа стала просто куколкой!» – писали мне люди. Это правда: выглядит она потрясающе. Кажется, еще больше постройнела и помолодела. С Королевой нужно всем брать пример.

Кстати, певица обещает вскоре всех удивить. 17 апреля 2021 года Наташа Королева планирует устроить большой сольный концерт в Кремле. Если, конечно, ситуация с коронавирусом позволит.

В ближайшее время на Sobesednik.ru будет опубликовано большое интервью с певицей.