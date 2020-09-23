Королева получила новый удар: Наташа лишилась денег после "измены Тарзана"

Концерты певицы отменяются один за другим. Что будет дальше?

Наташе Королевой сейчас не позавидуешь. Не успела звезда оправиться от откровений «любовницы Тарзана», как приключилась новая напасть. Королева лишилась внушительной суммы денег.

Вчера после долгого карантинного перерыва певица должна была выйти на сцену. На 22 сентября у Наташи был запланирован сольный концерт в подмосковном Егорьевске. Зрителям обещали фееричное шоу со спецэффектами, живым звуком и интерактивом. Впрочем, на сцену Наташа так и не вышла.

Поклонники предположили, что артистка отменила концерт из-за невеселых событий, происходящих в ее семье из-за «измены Тарзана». Впрочем, как выяснили наши корреспонденты, причина совершенно другая.

Оказалось, что Королева пострадала из-за денег. Местный организатор не смог расплатиться по счетам. Поэтому Наташа была вынуждена отменить концерт.

– В связи с тем, что организатор нашего концерта не смогла оплатить звуковую и световую аппаратуру согласно райдеру, вынуждены отменить концерт, – сообщили представители Королевой. – От лица Наташи и всего коллектива приносим искренние сожаления. Все ваши справедливые претензии предъявляйте в местный ДК.

Из-за отмены концерта Наташа Королева лишилась солидного гонорара. И когда теперь сможет заработать, пока неясно. Гастрольный тур звезды, намеченный на осень, перенесли на будущий год. Сольного концерта в Москве, запланированного на 17 октября в «Крокус Сити Холле», тоже не будет. Причина все та же – коронавирус.

Наталья Сидорова.