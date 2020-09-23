"Измена" Тарзана вдохновила Наташу Королеву на новую песню "Красная помада"

После некоторого молчания в Instagram Королева не только опубликовала stories, в которых показала, как борется со всеми невзгодами, поедая десерт «Анна Павлова», но и проанонсировала выход новой песни «Красная помада».

«Каждая семья проходит через кризис, из которого одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновлённой структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели! В японском языке слово "Кризис" состоит из 2 иероглифов – один переводится как "Разрушение", второй – как "Шанс"! Разрушение даёт нам новый шанс!» – написала Королева в тексте, сопровождающем премьеру. И заставила читателей задуматься, а не была ли «измена» Тарзана срежиссированным пиаром.

Косвенно подтверждает подозрения подписчиков и последнее интервью Наташи Королевой YT-каналу «Нежный редактор». Тогда она сама рассказывала, как стала пионером хайпа на эстраде, придумав расставание с Игорем Николаевым и прощальные гастроли. Да и на запись пришла в красном платье, которое затем фигурировало в соцсетях и о котором поется в новой песне.

В общем, никто пока не знает, чем закончится кризис в семье Тарзана и Королевой, но задел для прослушивания песни пара обеспечила.

Напомним, что ранее Королева и Тарзан оказались в центре секс-скандала. Тарзана «уличили» в «измене» в собственном доме. Более того, сообщалось, что приглашенные девушки вынесли из звездного жилища украшений на 5 млн рублей. Королева написала заявление в полицию, Тарзан попытался оправдаться в Instagram, а девушки «срубили» гонорары, участвуя в ток-шоу.

Промежуточным финалом этого сериала стал новый трек Наташи Королевой «Красная помада».