"Получил по морде желтыми тюльпанами": Королева разводится с Тарзаном?

СМИ сообщили, что брак Наташи Королевой трещит по швам: якобы беременная любовница Тарзана украла драгоценности певицы.

Последние события в жизни звездной семьи напоминают настоящий триллер. Или ток-шоу Андрея Малахова в трех частях. В первой серии Королева уехала на курорт, а Тарзан якобы привел в дом девушек, которые не только развлеклись с неверным супругом, но и уволокли из дома украшений на несколько миллионов. Обманутая супруга заявила о пропаже в полицию. Все хором осудили Тарзана и пожалели Наташу.

Во второй серии открылось, что в гостях у Тарзана были не просто девушки, а 23-летняя Анастасия Ш., которая не только уже больше года (судя по «слитой в сесть переписке») находится в отношениях с Глушко, но еще и беременна от него. А Королева якобы из мести написала на бедняжку заявление в полицию. Вся эта информация приводится в СМИ со ссылкой на анонимные источники и телеграм-каналы.

То, что запостили Наташа с Сергеем за эту ночь, можно считать третьей серией шоу — со сценой примирения и объединения против СМИ.

Сергей Глушко в своем Instagram потребовал прекратить «вмешиваться в его частную жизнь и удалить фото и изображения, собранные с нарушениями закона». Параллельно Наташа Королева в stories выложила пост от лица своей пресс-службы, в котором сообщила, что компрометирующие сведения о паре были добыты в ходе проникновения в их дом, и призвала не покупать их, поскольку все выдаст от первого лица, а нарушителей закона привлекут к ответственности.

В общем, по версии супругов, получается, что злоумышленники проникли в их дом, что-то там нашли и наснимали, а теперь пытаются их шантажировать, дозировано «сливая» информацию СМИ.

«В любой непонятной ситуации вали все на СМИ с интернетом и требуй удалить. Получив по первое число желтыми тюльпанами, Тарзан решил докопаться до журналистов, – отметил телеграм-канал «Только никому». – Страсти, давно таких не было. И как об это не написать? Тем более, что постом со статьями законов Сергей Глушко только спровоцировал интерес, что же там на самом деле произошло. Наташе Королевой – сил».

А подписчики Глушко только посмеялись над его призывом не лезть в частную жизнь.

«Сами афишируете свою личную жизнь, а потом орете...» – напомнили Тарзану пользователи.

Наташа Королева в свою очередь держится молодцом – показывает в соцсети, что отдыхают с мужем они уже вместе, постит завуалированные послания.

«Сила любви может пройти любые испытания!» – подписывает Королева видео, на котором они с Тарзаном исполняют совместных трек.

Стоит напомнить, что держать удар главная «русалка» страны умеет. Несколько лет назад они с Глушко оказались в центре конфликта со «сливом» интимных фото, после чего на них обрушилась волна негатива, которая довела Королеву до нервного срыва, выкидыша и больничной койки.

Также не стоит забывать, что сейчас по лучшим традициям шоу «Семейки Кардашьян» стало модно хайпить на вываливании личной жизни с целью вернуть былой интерес. Так уже сделали Джиган и Оксана Самойлова, которые наряду с народным гневом существенно увеличили число подписчиков в своих аккаунтах. Наташа Королева не так давно дала интервью «Peopletalk», где была прекрасна, но очень уж скучна и рассказывала общеизвестные факты о себе. Кстати, в том числе и о том, что она первая начала «хайповать» на российской эстраде и придумала расставание Дельфина и Русалки с последующим прощальным турне. Ничего не напоминает? Может, скоро будет прощальная гастроль Тарзана и Русалки...