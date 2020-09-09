"Он привык к холостой жизни": Наташа Королева рассказала о страданиях в первые годы жизни с Тарзаном 

Брак Наташи Королевой и Сергея Глушко по праву считается одним из самых крепких среди представителей российского шоу-бизнеса: пара исправно публикует в социальных сетях совместные фотографии, что не мешает им сторониться от сплетен и скандалов.

Впрочем, визуальная составляющая — не всегда признак семейного счастья. Наташа Королева и Сергей Глушко прошли через трудные периоды в жизни, в которые вопрос семейного счастья вставал достаточно остро. Об этом певица рассказала в интервью журналистам.

Она отметила, что первые несколько лет были самыми трудными, и ей приходилось исправлять «привыкшего жить холостяцкой жизнью» Тарзана и привыкать к его специфической деятельности.

«Несмотря на то, что мы никогда с Тарзаном не разъезжались, в начале совместной жизни мы, так сказать, притирались друг к другу.

Он проходил холостым достаточно долгое время, и нужно было его как-то приучить к домашнему уюту, я прожила долгое время с Игорем Николаевым, который является абсолютно другим по сравнению с Тарзаном человеком — и по характеру, и по привычкам, и по манерам.

Так что да, первые несколько лет совместной жизни были очень тяжелыми: нужно было привыкнуть к его деятельности, которая является довольно специфической. Также первое время дискомфорт доставлял тот факт, что он работает по ночам, а днем постоянно спит. К этому надо было привыкнуть.

Но все само собой с течением времени разрешилось, мы прошли многие жизненные трудности, и теперь все отлично», — поделилась Наташа Королева в эфире YT-канала «PEOPLETALK TV».