"Жду внуков": Наташа Королева не может забеременеть после выкидыша

Певица потеряла ребенка после травли с участием скандального депутата Милонова. Теперь вся надежда на сына Архипа.

За внешне безоблачной жизнью Наташи Королевой скрывается чудовищная драма, связанная с потерей ребенка. Звезда до сих пор не оправилась от этого удара до конца.

Та самая неудачная беременность была у Королевой второй по счету и совпала с секс-скандалом. В 2015 году в сеть попали голые фото звезды. Тогда общественность обвинила Королеву в пиаре, депутат Виталий Милонов выступил с инициативой лишить ее звания Заслуженной артистки России и не допускать до представлений с участием детей.

По словам Наташи Королевой, эта травля «пробила броню», она загремела под капельницы с нервным срывом и потеряла ребенка на третьем месяце беременности.

– У человека есть референты, которые могут позвонить и спросить, а не нарушать все рамки приличия и законы Российской Федерации, – подчеркнула Королева. – За дверью своей квартиры мы можем делать все, что угодно. Тем более, что ничего прямо ТАКОГО мы там не делали.

Как рассказала певица, вся эта ситуация усугублялась еще тем, что она долго пыталась забеременеть. Королева делала так называемую «подсадку», но все попытки оказались безуспешными. А тут беременность наступила сама собой, уже было слышно сердцебиение, и даже маме певица сообщила радостную новость.

– Это и для нас расплата, что-то неправильно мы сделали. А может, не по силам уже было, – сказала Наташа Королева.

Отойти от стресса Королевой помогли медитации, созерцание природы и люди, которые ее отвлекали и не давали зациклиться на ситуации.

Отвечая на вопрос PeopleTalk о суррогатном материнстве, певица сказала, что, наверное, уже лучше ждать внуков. Тем более что сыну Архипу уже 18 лет, и если раньше он хотел сестру или брата, то теперь уже нет.

Наташа Королева и ее хит «Желтые тюльпаны» стала символом целой эпохи, а ее роман с Игорем Николаевым стартом хайпа и светских новостей с желтым оттенком.