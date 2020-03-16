"Коронавирус вдохновил": сын Наташи Королевой стал певцом. Теперь его зовут Грек

Единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип решил начать певческую карьеру. Работать молодой человек будет под псевдонимом Грек. На днях 18-летний Архип представил первую сольную песню.

– Вдохновил короновирус, – улыбается Наташа Королева. – Пока все сидят на карантине, Архип времени зря не теряет. Тема в песне актуальная. О том, что немного алкоголя не повредит, а, наоборот, послужит профилактикой, чтобы не подхватить эту заразу.

Архип Глушко / фото: Instagram

Наташа от дебюта Архипа в восторге. Хотя еще совсем недавно она даже не думала, что тот решит развивать в себе творческое направление.

– В юном возрасте особого рвения к тому, чтобы петь песни и выходить на сцену, он не показывал, – говорит Королева. – Бабушка, безусловно, ставила его на стул, разучивала с ним песни про крейсер «Аврора», Чебурашку. Но самостоятельно он не проявлял никаких желаний. Однако когда в семье все поют, танцуют, креативят, дети, хотят они этого или нет, все равно втягиваются в этот процесс. Так произошло и в нашем случае.

Королева уверяет: строить сыну музыкальную карьеру она не помогает. С интересом наблюдает со стороны.

– Он решил сделать самостоятельный проект под псевдонимом Грек, – продолжает Наташа. – Хочет делать те песни, которые ему нравятся. Я не против. Пусть пробует, ищет себя. У него сейчас самый прекрасный возраст для этого. Пусть реализует свои таланты. Хуже, когда ребенок замыкается в себе. Я понимаю, что хейтеры сейчас начнут писать: «Конечно, мама поможет и все для него сделает». Но нет. Я наблюдаю за всем со стороны. Архип сам находит песни, записывает их на студии, сводит, креативит, придумывает фотосессии. Делает все самостоятельно, без помощи. Я могу подсказать, но прислушаться к моим советам или нет – только его дело.